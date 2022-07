Schicksalstreffer macht Namensvetter des RFK-Vorsitzenden zum Stadthelden

Es war ein Höhepunkt des diesjährigen Rutensonntags: das Altenschießen. Und es hielt wieder emotionale Momente bereit. So lief der Schießwettbewerb ab.

Sonntagmorgen, 6 Uhr: Über dem gesamten Stadtgebiet liegt eine zauberhafte und von einer kaum beschreibbaren Würde beseelten Stille. Ein besonderer Moment. Die Ausgelassenheit und Unbeschwertheit des am Vorabend zu Tausenden begangenen Frohen Auftakts weicht einer Mischung aus noch etwas unterdrückter Vorfreude, Anspannung, Ehrfurcht und – mit Blick auf das anstehende Ereignis – ein in Heimatverbundenheit und Tradition begründeter und dennoch auch etwas bescheiden wirkender Stolz.

Ein ehrvoller Schützenzug

Die ersten Sonnenstrahlen blinzeln in die noch menschenleeren Gassen der mittelalterlichen Häuserschluchten. Und so füllt sich ab etwa 9 Uhr die zentrale Marktstraße für die Aufstellung zum Schützenzug. Mehr oder weniger sanft geweckt von den pünktlich abgegebenen Schüssen vom Mehlsack herab, machen sich Schützen allen Alters auf, um selbstverständlich adrett in blau-weiß gekleidet und mit Eichenlaub und Schützenplakette geschmückt, ihren Jahrgang im Gewusel der genau festgelegten Aufstellungsreihenfolge zu finden. Ein Schwätzchen hier, ein „Scheene Ruata“ dort und „achja wir haben uns ja schon Jahre nicht mehr gesehen“ sind zu hören.

Schon die ersten Begegnungen des Tages machen Lust auf ein stimmungsvolles und ausgelassenes Fest. Zunächst aber ruft die Pflicht. In strenger Disziplin und einstudierter Synchronität sowie einem gewissen rituellen Sendungsbewusstsein organisieren die Tambourmajore und Fahnenschwinger ihren Trupp. Dazwischen reihen sich die einzelnen Jahrgänge ein. Rührender Höhepunkt der gesamten Aufstellungszeremonie sind die extra einbestellten Pferdekutschen für die Schützen, die allen Beschwerlichkeiten des Alters zum Trotz noch immer Teil des Traditionslebens ihrer Heimatstadt sein möchten.

Rührende Momente und besondere Erinnerungen

Nicht weniger rührend sind die zahlreichen Freunde, Bekannte, Enkelkinder oder Lebensgefährtinnen, die mit Rosen und Küssen am Wegesrand stehend dem ein oder anderen sichtlich ergriffenen Schützen ein Strahlen ins Gesicht zaubern. Die Wiedersehensfreude ist riesig. Gefragt nach der Bedeutung, die das Altenschießen dieser Tage für ihn hat, antwortet Wolfgang Heine: „Wir sind alle der Tradition verpflichtet. Wer hier zur Schule gegangen ist, wird ewig ein Rutenfester sein.” Besonders wertvoll seien für ihn die Begegnungen mit Schulfreunden, Bekannten, Jahrgängern und – das fügt er etwas augenzwinkernd und mit Blick auf seinen beachtlichen Rosenstrauß hinzu – auch das Wiedersehen alter Liebschaften. Dafür sei er schon früher immer auch aus dem Ausland (USA und Mexiko) zum Rutenfest angereist.

Auf den Schützenzug folgt der Höhepunkt des Tages: Die Ermittlung des Besten aller Ravensburger Altenschützen. Zuvor jedoch hat das übliche Zeremoniell seinen Auftritt. Was zu Schulzeiten wohl eher lästig und von ungeduldiger Vorfreude auf den eigenen Schuss überlagert ist, scheint beim Altenschießen wahrhaftig und mit einer geradezu pathetisch anmutenden Bedeutungsschwere zelebriert zu werden. Voller Inbrunst wird das Heimatlied in die laue Morgenluft der Türmestadt geschmettert, sodass auch die Letzten des Vorabends mitbekommen, dass es nun ernst wird.

Mit fast schon jugendlichem Eifer bereiten die Altentrommler die Ehrung des Schützenkönigs vor. Der Blick ist stets zum Adler gerichtet. Die Spannung ist greifbar. Jeden Augenblick könnte es soweit sein. Immer wieder setzt die Menge schon zum Jubel an, muss diesen aber auf halbem Wege zwischen Kehlkopf und Vokaltrakt wieder einfangen und in ein etwas ernüchterndes „Ohhhhh“ umwandeln.

Anspannung, Jubel, Umarmungsmarathon

Doch dann, kurz nach 12 Uhr, ist es soweit. Dieter Graf wird zuvor noch, ganz zur Freude seines Namensvetters und Sprechers als extra aus München angereist angekündigt, ehe er den symbolischen Reichsapfel trifft. Jubel brandet auf. Mit fast schon kindlicher Freude reckt er das Wahrzeichen empor. Es ist nicht ganz ersichtlich, ob Schweiß oder Tränen seine Wangen nässen.

Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet. Dieter Graf

Und schon taucht er in die jubelnde Masse ein und begibt sich in einen wahren Umarmungsmarathon. „Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet“, gibt der 1944 geborene und sowohl bei den Landsknechten (1961) als auch beim Trommlerkorps (1962/63) aktive Graf später zu Protokoll. Außerdem habe er hin und wieder Probeschießen gemacht und so seine Fähigkeiten auf den heutigen Tag hin gezielt trainiert. Seine Frau, ebenfalls sichtlich ergriffen, merkt an: „Das wird in unserer kleinen Ravensburger Gemeinde in München gebührend gefeiert werden. Ich bin einfach überwältigt“.

Offiziell gefeiert wurde aber noch am Abend im Gasthof Ochsen, wo die Rutenfestkommission, wie dessen Vorsitzender Diester Graf verheisungsvoll mitteilte, vorsorglich bereits reserviert hatte. Hier fand dann ein Tag großer Emotionen, Wiedersehensfreude und gelebter Heimatliebe in ruateliger Geselligkeit sein Ende.