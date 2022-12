Scheune geht in Flammen auf - Feuerwehr lässt sie kontrolliert abbrennen

Eine Scheune in Berg-Weiler bei Ravensburg ist am Samstagabend gegen 17.45 Uhr in Flammen aufgegangen. Das teilt die Polizei mit. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das Feuer.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Darin befanden sich laut Besitzer lediglich Strohballen, Brennholz sowie ein Fahrzeuganhänger, weshalb die Kriminalpolizei Ravensburg derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgeht.

Zeugen gesucht

Die Feuerwehren Berg, Weingarten und Weißenau ließen die Scheune schließlich kontrolliert abbrennen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ravensburg unter Telefonnummer 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.