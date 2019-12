In den vergangenen Jahren sei viel bewegt worden, aber es gebe auch noch viel zu tun: „Kenia ist nach wie vor politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich instabil“, sagt Ralph Kirchmaier. In Mombasa, der zweitgrößten Stadt Kenias, leben viele Slumkinder, die Kriegs- und Aids-Waisen sind. Niemand kümmere sich um sie. Seinen Wunsch, für diese Slumkinder etwas zu tun, habe der Ravensburger Projektentwickler im Baugewerbe bereits 2001 engagiert in die Tat umgesetzt und die Ralph-Kirchmaier-Stiftung ins Leben gerufen.

Mit Unterstützung von Freunden und Geschäftspartnern entstand die Stiftungsinitiative „Ujumbe“ für Slumkinder in Mombasa. „Ujumbe“ bedeute auf Kisuaheli „eine Botschaft senden“. „Unsere Botschaft ist: Schenkt den Slumkindern in Kenia Schutz und Bildung – und damit die Chance auf ein besseres Leben“, so Kirchmaier.

Mehr als 270 Slumkinder werden betreut

Im Jahr 2008 übernahm seine Stiftung den Unterhalt einer Kindertagesstätte im kenianischen Mombasa-Likoni. Mittlerweile unterhält sie dort auch eine Primary School. „Über 270 Slumkinder werden unterrichtet, betreut, verpflegt und medizinisch versorgt“, berichtet Kirchmaier. Im Januar kommen mit Beginn des neuen Schuljahrs weitere 25 bis 30 Kinder dazu. Acht festangestellte einheimische Lehrer übernehmen den Unterricht.

Wie hoch motiviert sie und ihre Schüler sind, zeige sich darin, dass die Primary School im vergangenen Jahr unter 185 Schulen das viertbeste Ergebnis bei den Abschlussprüfungen erzielt hat. „Dieses Jahr sind wir sogar auf Platz drei gelandet“, berichtet Kirchmaier stolz. Auch nach einem Übergang auf weiterführende Schulen würden die Kinder begleitet. „Wir möchten sie bis ans Ende ihrer Ausbildung fördern“, so Kirchmaier. Als kleine Stiftung sei es allerdings schwer, an entsprechende finanzielle Mittel zu kommen.

60 Patenschaften existieren bereits

Die Initiative „Ujumbe“ ist auf Spender und Paten angewiesen. „Diese gehen bei uns keine vertraglichen Bindungen ein. Sie helfen nur, solange sie können und möchten“, betont Kirchmaier. Mit einer Patenschaft von 25 Euro pro Monat beispielsweise – 60 Patenschaften existieren bereits – kann die Schulausbildung eines Kindes finanziert werden. „Die Spenden kommen zu 100 Prozent den Slumkindern zugute“, betont Kirchmaier. Vertrauenspersonen vor Ort in Kenia bürgen dafür: Es sind die Pastorin Beatrice Nthuli und ihr Ehemann und Lehrer Dickson Nthuli.

„Wir stehen in engem Kontakt und Austausch. Die beiden leiten vertrauensvoll unsere Stiftungseinrichtungen“, sagt Kirchmaier, der selbst mindestens einmal im Jahr vor Ort ist. Verwaltungs- oder Reisekosten würden bei der Stiftung nicht zu Buche schlagen, da diese komplett von Kirchmaier selbst getragen werden. Besonders dankbar ist er seinen ehrenamtlichen Unterstützern und Mitstreitern – unter ihnen Nathalie Arnegger, die unentgeltlich für die Stiftung einen Dokumentarfilm zu „Ujumbe“ produziert hat, der im Frühjahr 2020 der Öffentlichkeit gezeigt werden soll.

Ziel: Weitere Kinder aufnehmen

Ralph Kirchmaier wird mit seiner Stiftung weiter helfen, wo immer er kann. „Unser Ziel ist es, Kindertagesstätte und Primary School auszubauen und weitere Kinder aufzunehmen.“ Im Oktober hat die Stiftung ein Programm gestartet, über das alle Kinder zum Wochenende ein Lebensmittelpaket für ihre Pflegefamilien erhalten, in denen sie leben. „In Kenia sind die Lebensmittelpreise im Verhältnis zu den Einkommen wesentlich höher als bei uns“, gibt Kirchmann zu bedenken. Manchmal säßen Kinder morgens weinend vor den Türen der Stiftungseinrichtungen, weil ihre Pflegefamilien nicht genug Essen für die eigenen Kinder haben und sie weggeschickt wurden. „Wir brauchen daher dringend zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten für verstoßene Waisenkinder“, sagt Kirchmaier.

2020 werde darüber hinaus in der kenianischen Grundschule ein neuer Lehrplan eingeführt. Die Finanzierung der hierfür erforderlichen Schulmaterialien sei seitens des Staats nicht vorgesehen. „Hier müssen wir aktiv werden“, so Kirchmaier. Ganz oben auf der Wunschliste der Stiftung stehe zudem ein gebrauchter Schulbus. „Die Sicherheitslage in Kenia ist so kritisch, dass es verantwortungslos wäre, Schulkinder nach dem Unterricht im Dunkeln alleine zu Fuß auf den Heimweg zu schicken“, so Kirchmaier. Die Mitgliederversammlung von „Soziale Projekte Ravensburg“, ehemals „Verein Kolpinghaus Ravensburg“, habe kurzfristig beschlossen, als Förderer von Jugend- und Familienbildung die Schulausbildung der Slumkinder in Mombasa neben den bestehenden Patenschaften durch eine zusätzliche finanzielle Zuwendung von 4000 Euro zu unterstützen, berichtet er dankbar.