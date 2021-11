Ein Fenster im Innenhof des Waldorfkindergartens in der Meersburger Straße in der Ravensburger Weststadt hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingeschlagen. Entwendet wurde nichts, heißt es im Bericht der Polizei.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise.