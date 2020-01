Schauspieler führt durch die Altstadt

Auch im Winter führt der Schauspieler Bernd Wengert mit dem Straßentheater „Safran, Korallen, Barchent“ wieder als Stammvater Henggi Humpis durch die Ravensburger Altstadt, und zwar am Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr. Wie das Museum Humpisquartier mitteilt, wurde das heutige Museum im Mittelalter zum Wohnquartier der wohlhabenden Fernhandelsfamilie Humpis ausgebaut. Familienoberhaupt Henggi Humpis führt die Teilnehmer von seinem Stammsitz aus zu den wichtigen Orten der Stadt, an denen die Humpis und die Große Ravensburger Handelsgesellschaft im Mittelalter die Geschicke der Stadt beeinflussten und ihre Handelsaktivitäten in der damals bekannten Welt planten. Dem Wohnhaus der Humpis folgt der Sitz der Großen Handelsgesellschaft in der Marktstraße. Die prachtvolle Straße entlang zeigt Henggi, wie die Ravensburger zu ihren ehrenvollen Häusern kamen, welche Gefahren der Handel mit sich brachte und wie man sich gegen Konkurrenz durchsetzte. Als ehemaliger Bürgermeister und Stadtamman steht natürlich auch das Rathaus auf dem Programm: Im historischen Ratssaal bestimmten die Humpis 77 Amtszeiten lang die Stadtpolitik.