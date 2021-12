Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat eine bislang unbekannte Person am Dienstagabend an einem Schaukasten an der katholischen Kirche in der Ravensburger Tannenbergstraße hinterlassen.

Der Unbekannte schlug laut Polizei die Scheibe des Schaukastens ein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise.