Schan: „Die Spieler können nicht mehr machen, was sie wollen“

Fünf Testspiele, fünf Niederlagen: So richtig läuft es noch nicht für die DEL2-Meister Ravensburg Towerstars. (Vorerst?) letzter Tiefpunkt: Am Sonntag verlor die Mannschaft vom neuen Trainer Tomek Valtonen bei den Dornbirn Bulldogs mit 2:5. Michael Panzram befragte Towerstars Geschäftsführer Rainer Schan.

Herr Schan, wie erklären Sie sich fünf Niederlagen in bisher fünf Testspielen? Waren die Gegner zu stark oder die Towerstars zu schwach?

Schan: Zu schwach sind wir nicht, aber noch nicht auf dem Level, um gegen diese meist höherklassigen Teams gewinnen zu können. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir viele neue Spieler und ein komplett neues Trainerteam haben. Nach vier Wochen Vorbereitung kann da noch nicht alles funktionieren. Wir sind noch in der Vorbereitungs- und Findungsphase und sollten geduldig bleiben und dem Team auch die Zeit geben, sich einzuspielen. Dann werden auch die Ergebnisse wieder positiv ausfallen.

Woran liegt es also, dass die Towerstars bisher nur verloren haben?

Die Mannschaft schafft es bisher noch nicht, konstant über 60 Minuten die Vorgaben des Trainers umzusetzen. Am Sonntag in Dornbirn war das erste Drittel sehr gut. Für mich war es sogar das bisher beste Drittel aller Vorbereitungsspiele. Wir waren sehr aggressiv, haben sehr gut vorgecheckt und uns viele Chancen erarbeitet. Leider verwerten wir diese Chancen nicht und bekommen dann zu einfache Gegentore. Das zieht die Mannschaft dann natürlich runter.

Überfordert der Trainer die Mannschaft mit seiner Spielidee?

Nein, das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine ganz klare Struktur, die er vorgibt. An die muss sich einfach jeder Spieler halten.

Welche Dinge zum Beispiel?

Er will geradliniges Eishockey. Alle fünf Spieler müssen am gleichen Strang ziehen. Keine Risikopässe, sondern die einfachen Dinge richtig machen. Da ist der eine oder andere vom letzten Jahr noch etwas verwöhnt, weil er auf dem Eis machen konnte, was er wollte. Das ist jetzt unter dem neuen Trainer nicht mehr der Fall. Wie bereits erwähnt, haben wir einige neue Spieler und die Reihen müssen sich auch erst finden. Ganz gut funktioniert bisher die Reihe – mit Jeff Hayes, Jakub Svoboda und Vincenz Mayer, der da die jüngsten zwei Spiele gespielt hat. In den anderen Reihen fehlt noch die Abstimmung, da wird der Trainer sicherlich noch Umstellungen vornehmen.

Sie haben nach der Niederlage gegen die Innsbrucker Haie den einen oder anderen Importspieler – ohne Namen zu nennen – für die bisher gezeigten Leistungen kritisiert. Wie sieht es eine Woche später aus?

Die Importspieler müssen den Unterschied ausmachen. Das ist aber momentan noch nicht bei allen der Fall. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber auch bei den deutschen Spielern sind noch nicht alle auf dem Niveau der letzten Saison. Der ein oder andere ist noch im Meisterflow. Diesen gilt es aber so schnell wie möglich abzulegen, damit es zum Saisonstart kein böses Erwachen gibt.

Kommt ein Gegner wie Oberligist Lindau Islanders damit am Mittwoch (20 Uhr, CHG-Arena in Ravensburg) genau zur richtigen Zeit?

Gegen einen unterklassigen Gegner kannst du nur schlecht aussehen und wir sind gut beraten, die Lindauer nicht zu unterschätzen.

Nur weil Lindau und Ravensburg kooperieren, wird das sicher kein Freundschaftsspiel, oder?

Das wird kein Trainingsspiel. Nach fünf Niederlagen müssen wir alles daran setzen, so schnell wie möglich ein Spiel zu gewinnen. Ich erwarte daher von meiner Mannschaft, auch wegen der individuellen Klasse, einen klaren Sieg um Selbstvertrauen zu tanken. Das verlangen auch unsere Fans, die sicher keine Lust darauf haben, sich von den Islanders noch lange anhören lassen zu müssen, dass der Oberligist den DEL2-Meister geschlagen hat.