Schalmeien, Fanfaren und Mehlsäcke spielen für die SZ-Nothilfe

Am heutigen Freitag beginnt im Hirschgraben um 19 Uhr ein Benefiz-Konzert für die SZ-Nothilfe. Der Fanfarenzug Rauenspurger, die Dudelsackgruppe Mehlsäcke und die Ravensburger Schalmeien spielen kostenlos auf, so dass der gesamte Erlös der SZ-Nothilfe zugute kommt. Die SZ-Nothilfe, vor zwölf Jahren aus der SZ-Redaktion Ravensburg heraus entstanden, kümmert sich um die Not vor der eigenen Haustüre. Geholfen wird Menschen aus Stadt und Kreis Ravensburg, die sich akut in einer Notlage befinden. Um Spenden wird gebeten. (sem)