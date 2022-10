Schachverein Weingarten gewinnt gegen Post Ulm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem 7:1-Sieg gegen die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Post SV Ulm gelang dem SV Weingarten in der Landesliga ein in dieser Höhe unerwarteter Heimerfolg.

Den Reigen eröffnete Dirk Schmidt (7), als er einen Mehrbauern umwandeln konnte. Julian Kraft (3) erhöhte mit seinem Springerpaar und vorübergehendem Qualitätsnachteil sehenswert. Eine Variante des Wolgagambits ermöglichte es Tjark Trienekens (5), die dort zahlreichen Fallstricke zur Verwirrung des Gegners so zu nutzen, dass er schließlich aufgab. Stefan Leser (4) gelang es, den verwundbaren Punkt f7 für den Qualitätsvorteil zu nutzen, obwohl sich sein Gegner noch lange zäh wehrte. Ebenfalls auf Gewinn stand Eberhard Christ (2), wollte es aber in Eleganz erreichen, wobei ihm ein Missgeschick das Ergebnis ins Gegenteil verkehrte. So kam Ulm zum einzigen Ehrenpunkt.

Stefan Günther (6) erzielte einen Mehrbauern, der im Turmendspiel den Ausschlag zum Sieg gab. Eine sehr interessante Partie spielte Zbigniew Szczep (1) bei ungleichfarbigen Läufern und je einem Turm, wobei zwei weit nach vorne gerückte Bauern schließlich den Ausschlag gaben. Wieland Hoffmann (8) konnte sein Turmendspiel letztlich doch für sich entscheiden.