Schachtdeckel ausgehoben

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei laut Bericht gegen unbekannte Täter, die in der Schwanenstraße in Höhe BayWa an beiden Fahrbahnrändern jeweils einen Schachtdeckel aushoben und anschließend in ein Gebüsch neben den Bahngleisen warfen. Von einer Streifenwagenbesatzung wurde dies am Donnerstag Mittag gegen 11.30 Uhr festgestellt. Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, unter 0751/8033333, zu melden.