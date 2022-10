Schachfreunde beginnen die Bezirksliga mit Niederlage

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Spieltag der Schach-Bezirksliga traten die Schachfreunde Ravensburg zuhause gegen Mengen 2 an. Nach den Bewertungen sind die Schachfreunde an vierter Stelle gesetzt. Am ersten Spieltag traten für Ravensburg zwei Ersatzspieler an. Mit von der Partie waren der Jugendspieler Tudor Luchiean und der mit 82 Jahren älteste Spieler und Seniorenheim-Bewohner Franz Thyron. Etwa zur Halbzeit sah es insgesamt ausgeglichen aus. Doch dann wendete sich das Blatt zugunsten von Mengen. Kein Ravensburger konnte sein Spiel gewinnen. Remis spielten Andreas Dikich (Brett 2), Murat Özdemir (Brett 3), Berthold Vetter (Brett 5), der Vereinsvorsitzende Michael Schwell (Brett 6) und Franz Thyron (Brett 8), welcher gegen den jungen und sogar etwas besser gesetzten Gegner gut mithielt. So endete die Begegnung mit 5,5 zu 2,5 Punkten für Mengen. Ravensburg befindet sich nach der ersten Runde auf Rang fünf.