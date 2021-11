Schach: Wetzisreute 1 verliert gegen Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie am letzten Spieltag konnte Wetzisreute 1 auch diesmal wieder nicht in Stammbesetzung gegen Leutkirch 1 antreten. An fast allen Brettern waren die Leutkircher nach den Wertungszahlen stärker besetzt. Bernd Hehle musste am 1. Brett gegen den ehemaligen Bezirksmeister und stärksten Spieler der Liga Werner Schweigert antreten und verlor.

Auch Marina Heil (2)verlor gegen den sehr starken gesetzten Thomas Wolf (2) nach anfangs guter Stellung. Den einzigen Sieg des Tages erreichte der 1. Vorsitzende Johann Grasmik (3) gegen Bernd Stadelmayer. Peter Heil (4) kam gegen den knapp 100 Punkte besser gesetzten Wilfried Rünz auf ein erfreuliches Remis. Ebenso Remis spielten Simon Dittberner (6) gegen den knapp 100 Punkte besser gesetzten Wolfgang Weimer und Josef Gut (8) gegen Walter Schaffer. Robert Heydt (5) hatte es mit Wolfgang Spang, der 170 DWZ-Punkte mehr aufzubieten hatte, ein schweres Los und verlor.

Nachdem sich auch Roland Streicher (7) gegen Roman Jehle geschlagen geben mussten kamen die Leutkircher doch auf einen deutlichen 5,5:2,5 Sieg. Wetzisreute befindet sich nach 3 Runden auf dem 6. Tabellenplatz.