Schach: Ravensburg 1 bleibt Tabellenführer

Am 3. Spieltag der Bezirksliga empfingen die Schachfreunde Ravensburg mit ihrer 1. Mannschaft die Friedrichshafen 1, die fast an allen Bretter besser gesetzt waren. Ravensburg musste ohne die Bretter 2, 3, und 4 geschwächt antreten und ging deshalb mit gemischten Gefühlen in das Duell. Die Schachfreunde setzten sogar zwei Jugendspieler ein, was sich als besonders gute Wahl herausstellte. So gewann Jugendspieler Michael Aleksandrov (6) in seinem zweiten Einsatz gegen den mit über 1700 DWZ deutlich besser gesetzten Gegner. Ebenso gewann im ersten Einsatz der 1. Mannschaft Jugendspieler Tudor Luchiean (8), der noch keine DWZ-Wertung hat. Den dritten Punkt machte erwartungsgemäß Ex-Oberligist Jochen Ringelsiep (7), der für das Spiel extra aus Bayern angereist war. Weiter remisierten Tadeus Lewandowski (3) gegen einen stärkeren Gegner. Einen besonders guten Lauf hat derzeit Berthold Vetter (5), der remisierte und in der Topscorer-Liste an zweiter Stelle liegt. Etwas Pech hatte am 1. Brett Andreas Abt, der fast remis erreichte. Murat Özdemir (2) und Michael Schwell (4) verloren gegen gesetzte Spieler. Nach dem 4:4 gegen Friedrichshafen bleibt RV Tabellenführer.