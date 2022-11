Schach: Knappe Niederlage gegen Jedesheim 2

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am dritten Spieltag der Landesliga empfingen die frisch aufgestiegenen Schachfreunde aus Wetzisreute zuhause Jedesheim 2. Jedesheim war leicht favorisiert. Zunächst gingen die Schachfreunde in Führung, da der Gegner von Frank Oberndörfer (4) nicht antrat. Danach remisierte Bernd Hehle (2). Sehr gut für die Heimmannschaft sah es aus, als Neuling Benjamin Neher (6) mit einem schönen Opfer gegen den gesetzten Gegner gewann. Der Zwischenstand der Partien versprach Positives. Jedesheim holte auf, als Marina Heil (3) unter Druck geriet und letztendlich verlor. Wenigstens erholte sich Thomas Heyer (8) nach anfangs schlechterer Stellung wieder und erreichte ein Remis. Die nächsten Partien standen aussichtsreich. Georg Jäger (5) wollte zwei Figuren gegen einen Turm gewinnen und übersah hierbei ein fatales Zwischenschach. Sven Woideck (7) nahm das Turmopfer seines Gegners nicht an und ließ danach einen guten Verteidigungszug aus und verlor. Nach einer hochklassigen Partie an Brett 1 verlor Siegmar Götz knapp mit den schwarzen Steinen. Am Ende gewann Jedesheim mit 5:3 Punkten. Wetzisreute steht derzeit auf dem sechsten Platz, Jedesheim auf Rang 3.