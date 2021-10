Schach E-Klasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Spieltag nach der Pandemie empfing die 3. Mannschaft der Schachfreunde Wetzisreute in der E-Klasse Weingarten 4. Die sogenannte Einsteigerliga spielt mit 4 Spielern, die überwiegend aus Nachwuchsspielern bestehen.

An Brett 1 musste Fabian Wahl gegen Miron Bork trotz Mehrfigur Dauerschach spielen, da der Weingärtler mit einem Grundlinienmatt drohte. Die Partie entdete Remis. Am 2. Brett gewann Anton Alber gegen Heike Leser zunächst eine Figur, verlor dann aber wegen seines offenen Königflügels. Maximilian Locher nahm ein nicht ganz korrektes Figurenopfer gegen Olga Kreuzer ab und gewann. Ebenfalls gewonnen hat am 4. Brett Wolfgang Alber gegen Davit Mgeladze, nachdem er mit einer Springergabel einen Springer gewann und den Vorteil im Endspiel verwertete.

Wetzisreute gewann mit 2,5 zu 1,5 Punkten und ist Tabellenzweiter hinter Wangen 2.

1. Wahl, Fabian - Edgar-Bork, Miron ½:½; 2. Alber, Anton - Fridolin-Leser, Heike 0:1; 3. Locher, Maximilian - Kreuzer, Olga 1:0; 4. Alber, Wolfgang - Mgeladze, Davit 1:0.