Schach B-Klasse: Ravensburg 2 mit Remis

In der B-Klasse erreichte die zweite Mannschaft der Schachfreunde ein 3:3 gegen Markdorf 3. Held des Tages war Pascal Michelberger (vordere Reihe Mitte neben Tudor Luchiean (vorne) und Ben Merck (hinten)) mit dem einzigen Sieg. Remis spielte Tudor Luchiean, der in schlechter Stellung Kampfgeist zeigte. Weitere solide Remisen erkämpften sich Jugendspieler Jonas Reisch und die Seniorenspieler Franz Thyron und Wolfgang Bär. Ben Merck brachte in Bedrängnis ein erstaunlich gutes Qualitätsopfer, lies den Erfolg dann aber später aus. Ravensburg ist zwei Runden vor Schluss punktgleich mit den Zweiten.