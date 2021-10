Schach B-Klasse Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Spieltag der B-Klasse Oberschwaben-Süd nach der Pandemie empfing die zweite Mannschaft der Schachfreunde Ravensburg den Gegner Markdorf 4. Beide Mannschaften spielten fast nur mit Jugendlichen. So traten für Ravensburg 5 und für Markdorf 4 Jugendliche an.

Einige Ravensburger Spieler spielten zum ersten Mal in einer Mannschaft und haben noch keine Deutsche Wertungszahl, weshalb die Markdorfer favorisiert waren. Trotzdem hielten die Ravensburger tapfer mit und gewannen am Ende mit 3,5 zu 2,5 Punkten.

Am 1. Brett trafen zwei Seniorenspieler aufeinander. In der letzten noch laufenden Partie zwischen dem Ravensburger Franz Erhardt, der etwa soviele Lenze zählt wie alle anderen Mannschaftsspieler zusammen, und Donall Collier spielte Erhard einen Vorteil heraus und holte den wichtigen Punkt zum Mannschaftssieg.

Der frischgebackene Mannschaftsführer Ben Merck (Brett 2) erreichte gegen den fast 400 DWZ besser gesetzten Martin Rul ein sauberes Remis.

Jonas Rieger (3) musste sich dem 300 Punkte besser gesetzten Gegner Robert Rul geschlagen geben.

Jonas Reisch (4), noch keine Wertungszahl, trat bei seiner ersten Turnierpartie überhaupt gegen den gesetzten Albert Rul an und spielte diesen sauber an die Wand.

Pascal Michelberger (5) musste als einziger Jugendlicher gegen einen Erwachsenen spielen und verlor am Ende auch.

Der frischgebackene Ferienprogramm-Gewinner Tudor Luchiean (6), ebenfalls ohne Wertungszahl, bewies seine gute Form und ließ seinen Gegner Felix Dreyer gleich wissen, wer gewinnen will. Er startete einen gut vorbereiteten Mattangriff.

Nach dem fast überraschendem Sieg gegen Markdorf 4 teilt sich die 2. Mannschaft die Tabellenführung mit Ertingen 1. Am nächsten Spieltag, dem 31.10.2021, spielt Ravensburg zuhause gegen Ertingen 1.

Da in der B-Klasse wenige Mannschaften gemeldet sind, wird hier mit Hin- und Rückspiel gespielt.

B-Klasse OS Süd 2021/2022: Runde 1 am 26.09.2021 um 9:00 Uhr: Erhardt, Franz - Collier, Donall 1:0; Merck, Ben - Rul, Martin ½:½; Rieger, Jonas - Rul, Robert 0:14; Reisch, Jonas - Rul, Albert 1:05; Michelberger, Pascal - Roth, Werner 0:16; Luchiean, Tudor - Dreyer, Felix 1:0.