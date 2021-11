Schach: 2. Mannschaft verliert gegen Ertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Spieltag der B-Klasse Oberschwaben-Süd trat die 2. Mannschaft der Schachfreunde mit fünf Jugendspielern und einem erfahrenen Spieler gegen den haushohen Favorit Ertingen 1 an. Erwartungsgemäß verloren die Ravensburger mit 4:2 Punkten. Die Gegner waren an fast allen Brettern mit teilweise bis 500 DWZ-Punkten stärker aufgestellt. Immerhin gewannen die Schachfreunde Franz Erhardt (Brett 1) und Neuling Pascal Michelberger ( Brett 3). Michelberger, selbst noch ohne Wertungszahl, spielte gegen den erfahrenen Gegner mit 1377 DWZ und schon 33 Turnier-Auswertungen. Er ließ sich davon aber nicht beeindrucken und gewann trotzdem.

Ravensburg ist nach zwei Runden punktgleich mit dem Tabellenzweiten Markdorf Tabellendritter. In der nächsten Runde Mitte Dezember spielt Ravensburg 2 auswärts gegen Weingarten 3.