Schülerrat fordert: Mädchen sollen beim Rutenfest mittrommeln dürfen

Von Aalener Nachrichten

Die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg ruft am Mittwoch im Rahmen bundesweiter Arbeitsniederlegungen Beschäftigte und Auszubildende der Krankenkasse Barmer zu ganztägigen Warnstreiks auf.

Die zentrale Kundgebung in Süddeutschland findet in Schwäbisch Gmünd statt. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

Verdi fordert für die Beschaftigten und Auszubildenden, die unter den Tarifvertrag mit der Barmer fallen, unter anderem eine deutliche Erhöhung der Gehälter, die Reduzie rung der wöchentlichen ...