Schülermonatskarten: Landesministerium kündigt Ausgleich für April an

Für die ausgegebenen April-Schülermonatskarten steht in den nächsten Tagen die Abbuchung der Eigenanteile der Eltern an. Dies geschieht in Abstimmung mit den Landratsämtern als Schulwegkostenträger und den Verkehrsunternehmen, die die Fahrscheine ausgegeben haben. Hierzu hat das Ministerium für Verkehr für die im April bezahlten, jedoch nicht dem Zweck entsprechend nutzbaren Schülertickets eine Ausgleichsregelung angekündigt, teilt der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) mit.

Über diese Zahlungen verhandeln derzeit Landkreistag, Gemeindetag, Städtetag, Finanzministerium und Verkehrsministerium. „Wir bitten die Eltern noch um Geduld, bis ein Weg für den Ausgleich gefunden worden ist. Wir bitten vor allem darum, der Abbuchung nicht zu widersprechen, da dies hohe Kosten verursacht und die Verkehrsunternehmen, die ihre Leistungen weiterhin erbringen, dringend auf diese Gelder angewiesen sind“, sagt bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler.