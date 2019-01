Schüler trinken bis zur Alkoholvergiftung

Das „Rauschtrinken“ bei Schülern im Landkreis Ravensburg bleibt ein Problem. Darauf hat jetzt die „DAK Gesundheit“ mit Blick auf Zahlen des Statistischen Landesamtes und die bevorstehende Hochfasnet hingewiesen. 102 Kinder und Jugendliche im Kreis sind im Jahr 2017 mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus gelandet (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete bereits). Aktuellere Zahlen gibt es nicht.

102 registrierte Fälle sind zwar laut dem Statistischen Landesamt 4,7 Prozent weniger im Vergleich mit 2016, allerdings für die Krankenkasse kein Grund zur Entwarnung: „Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben Alkohol, gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Ute Spieß-Kaplan von der DAK-Gesundheit in Ravensburg. Eine „regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger“ bleibe deshalb unverzichtbar, damit sich die gute Entwicklung dauerhaft in der Region zeige und die Zahl der Klinikbehandlungen deutlich zurückgehe. Spieß-Kaplan in einer Pressemitteilung: „Solche wichtigen Gesundheitsthemen sollten auch in den Schulalltag einfließen.“

Zur Aufklärung setzt die Krankenkasse auch dieses Jahr die Kampagne „Bunt statt Blau – Kunst gegen Komasaufen“ im Landkreis Ravensburg fort. Zum zehnten Mal werden beim bundesweiten Wettbewerb Schüler zwischen 12 und 17 Jahren aufgerufen, mit Plakaten kreative Botschaften gegen das „Rauschtrinken“ zu entwickeln. Die Schulen wurden angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen. An der mehrfach ausgezeichneten Präventionskampagne gegen Alkoholmissbrauch haben seit dem Jahr 2010 mehr als 95 000 junge Künstler teilgenommen. Landesschirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Das Thema Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen ist im gesamten Land weiterhin relevant. Insgesamt sind in Baden-Württemberg 2017 etwas weniger Jugendliche betrunken ins Krankenhaus gekommen als im Jahr zuvor. 2733 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 19 Jahren wurden alkoholbedingt stationär aufgenommen. Das waren 77 weniger als im Jahr davor. Knapp 58 Prozent der jungen Patienten waren Jungs.

Im Landkreis Ravensburg landen seit Jahren überdurchschnittlich viele Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Der Kreis lag 2017 auf Platz fünf, wenn man die Fälle von Alkoholmissbrauch in absoluten Zahlen betrachtet – gemeinsam mit dem Rems-Murr-Kreis.

Auch relativ gesehen steht Ravensburg nicht viel besser da: Auf 10000 Jugendliche gerechnet sind es im Kreis 45,6 Jugendliche, die wegen Alkoholmissbrauchs behandelt werden mussten. Damit landet Ravensburg landesweit auf Platz acht, direkt hinter dem Bodenseekreis, in dem es 2017 insgesamt 47 solcher Fälle gab. Freudenstadt steht mit 71,2 Fällen an der Negativspitze, der Landesdurchschnitt liegt bei nur 34,3.