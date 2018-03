Schüler können Profi-Hacker live in Aktion erleben

Ein Leben ohne Internet scheint heute kaum noch vorstellbar. Doch je mehr man sich in der digitalen Welt bewegt, desto mehr Gefahren ist man ausgesetzt, auch weil das Wissen um den Schutz im Netz längst nicht so ausgeprägt ist wie die Nutzung. Das will die Initiative „Sparda-Surf-Safe“ laut ihrer Pressemitteilung ändern und gastiert erstmals vom 12. bis 14. März mit Live-Hacking-Vorträgen in Ravensburg.

Rund 6000 Schüler haben an den drei Vormittagen im Konzerthaus die Chance, einen Hacker live in Aktion zu sehen – und werden am eigenen Leib erfahren, wie einfach es ist, selbst zum Opfer von Cyber-Kriminellen zu werden, so die Pressemitteilung weiter. Bereits seit mehreren Jahren hält Referent und Profi-Hacker Erwin Markowsky Vorträge dieser Art. Abends stehen ab 19 Uhr die Elternvorträge auf dem Programm. Diese finden ebenfalls im Konzerthaus Ravensburg statt, sind kostenlos und frei zugänglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss besteht zudem die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen.

Markowskys Erfolgsrezept für gebannte Zuhörer ist die Demonstration seiner Fähigkeiten als Hacker, beispielsweise durch einen Webcam- oder Kennwort-Hack. „Danach kann man in den Räumen fast eine Stecknadel fallen hören, so verblüfft sind die Schüler“, sagt Markowsky laut Mitteilung. Aber dieser Schockmoment sei wichtig, denn danach würden die Zuhörer dem Rest des Vortrags wesentlich aufmerksamer folgen und die Bereitschaft, das Gelernte anzuwenden, steige deutlich.

Bei den Schülervorträgen werden die Themengebiete genau auf die jeweiligen Altersklassen zugeschnitten: Hacking-Attacken, E-Mail-Manipulationen, Cybermobbing und -grooming, Computer- und Webcam-Hacking sowie Datenprostitution auf Facebook und Co., illegale Downloads und Abzocke im Internet. Im Anschluss können die Themen mit altersgerechten Unterlagen im Unterricht vertieft und aufgearbeitet werden. „Uns ist es aber auch ein Anliegen, die Eltern miteinzubeziehen, denn für sie ist Cyber-Sicherheit oft genauso ein Buch mit sieben Siegeln", erklärt der Profi-Hacker. Daher finden abends die Elternvorträge statt, die ebenfalls mit einem Live-Hack beginnen und dann gezielt auf die Bereiche eingehen, die für Eltern relevant sind.