Schüler erwirtschaften 35 000 Euro für gute Zwecke

Vor Kurzem wäre die Anerkennungsfeier gewesen. Und wer hätte Anerkennung mehr verdient als insgesamt 1227 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Ravensburg, die sich wieder für „Mitmachen Ehrensache“ starkgemacht haben? Die vermutlich größte Beteiligungsaktion von Schülern im Kreis feiert dieses Jahr zugleich ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Fete soll nach Corona nachgeholt werden, verspricht Andreas Hörter vom Aktionsbüro der Aktion (Kreisjugendring e.V.).

Die Idee ist gut und erfolgreich: Jugendliche suchen sich selbstständig einen Arbeitgeber ihrer Wahl und jobben dort einen Tag im Zeitraum rund um den Internationalen Tag des Ehrenamts. Sie verzichten auf ihren Lohn und spenden das Geld an gute Zwecke, die zuvor von den Schulen oder Jugendgruppen ausgewählt wurden. Im Jahr 2019 waren es 1227 Kinder und Jugendliche, welche zusammen 34 770 Euro erwirtschaftet haben.

Zu den Förderprojekten zählen beispielsweise Projekte für Straßenkinder in Indien oder eine Partnerschule in Tansania, aber auch lokale gute Zwecke wie das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach oder die Radio-7-Drachenkinder. Die „Schwäbische Zeitung“ ist neben dem Landkreis Ravensburg und dem Staatlichen Schulamt Markdorf einer der zahlreichen Partner der Aktion, Schirmherr ist Landrat Harald Sievers. „Der Ruf nach Solidarität war selten so deutlich zu vernehmen wie dieser Tage. Die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ sehen wir als eine Möglichkeit, diese Solidarität schon als junger Mensch zu üben“, so Andreas Hörter weiter.

Die Aktion hat im Zeitraum der letzten zehn Jahre insgesamt 8879 junge Menschen zum Mitmachen bewegt und dadurch 237 740 Euro für gemeinnützige Zwecke erwirtschaftet. Mit diesen Ergebnissen gehört der Landkreis Ravensburg schon seit mehreren Jahren zu den Spitzenreitern in Baden-Württemberg. Auf Landesebene feiert die Aktion ihr 20-jähriges Bestehen.

Größter „Arbeitgeber“ der Aktion im vergangenen Jahr war die Oberschwabenklinik GmbH (neun Mitmacher). Hier jobbten die jungen Leute vorwiegend im Bereich der Krankenpflege, noch nicht wissend, welche Aufmerksamkeit dieser Berufszweig sehr bald haben würde.

Die Realschule Ravensburg hat gar 3100 Euro mit 90 Teilnehmern erwirtschaftet. 1800 Euro haben 50 Schüler des Bildungszentrums Bodnegg beigesteuert. Seit 2019 neu mit dabei ist die Realschule Wilhelmsdorf und hat gleich einen tollen Start hingelegt: 45 Mitmacher spülten 1560 Euro in die Kasse.

Durch tolles Engagement zeichneten sich auch die Gemeinschaftsschule Bergatreute, die Achtalschule Baienfurt, die Gemeinschaftsschule Ravensburg, die Schule St. Christina Ravensburg und die Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt aus.