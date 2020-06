Schüler, Eltern und Lehrer demonstrieren gegen die Schließung der Grundschule Taldorf

Die Stadt Ravensburg informierte den Ortschaftsrat Taldorf über die Pläne, den Grundschulstandort Taldorf zum Ende des Schuljahres 2020/21 aufzugeben. Ab dem Schuljahr 2021/22 soll die Einschulung am Hauptstandort Oberzell erfolgen.

Die Ortschaftsräte hatten knapp eine Woche vor der Sitzung von dem Vorhaben erfahren. Vor dem Sitzungsaal demonstrierten über 100 Schüler, Eltern und Lehrer gegen die Aufgabe des Standorts. Drinnen waren alle Zuschauerplätze besetzt, für 30 weitere Taldorfer wurde die Sitzung per Lautsprecher nach draußen übertragen.

„Unsere Schule muss bleiben“

„Unsere Schule muss bleiben“ oder „Die Schule bleibt im Dorf“ stand auf den vielen Plakaten, die die Kinder und Eltern am Eingang zur Schussentalhalle hochhielten. Drinnen informierten Vertreter der Stadt Ravensburg die Ortschaftsräte über die Pläne, die Grundschule Taldorf zum Ende des Schuljahres 2020/21 aufzugeben.

Das Thema war im Vorfeld hochemotional aufgeladen, sorgte zum einen die geplante Schließung für Unmut und zum anderen die Art und Weise der Kommunikation seitens der Stadt. So hatte man in Taldorf erst kurz vor der Sitzung von den Plänen erfahren.

Um die Wogen zu glätten, rückte Oberbürgermeister Daniel Rapp zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister Simon Blümcke und Baubürgermeister Dirk Bastin an, im Schlepptau Karlheinz Beck vom Amt für Schule, Jugend und Sport und Dieter Katein vom Amt für Architektur und Gebäudemanagement sowie weitere hochrangige Vertreter der Stadt.

Wir sind selbst überrascht worden. Oberbürgermeister Daniel Rapp

Rapp war sichtlich um Deeskalation bemüht. Er komme um zu informieren, sagte er zu Beginn. Auch er sei schockiert und enttäuscht gewesen, als er vor zwei Wochen über die Situation informiert wurde. „Wir sind selbst überrascht worden“, so Rapp.

Ausdrücklich lobte er den hervorragenden Grundschulstandort und das tolle und motivierte Lehrerkollegium. Er wolle eine sachliche Diskussion. Das Thema habe für ihn zwei Faktoren: auf der einen Seite die fachliche Ebene und zum anderen die ortkulturelle Dimension. Als sofortiges Zugeständnis verkündete er, von den Plänen, die Liegenschaften zu verkaufen, abzulassen.

Über 100 Kinder, Eltern und Lehrer demonstrierten für den Erhalt der Grundschule in Taldorf. (Foto: Wolfgang Steinhübel)

Simon Blümcke lenkte den Blick in die Zukunft und forderte einen breiteren Blickwinkel. Man müsse die gesamtstädtische Verantwortung für 1300 Schüler der städtischen Schulen sehen. Dazu komme, dass nur 14 Prozent der Taldorfer Schüler aus Taldorf kommen, mindestens 60 Prozent aus Bavendorf. „Wir müssen genau überlegen, wo wir unser Geld investieren“, sagte er im Hinblick auf anstehende Investitionen, so zum Beispiel in die Infrastruktur der Digitalisierung.

Unmittelbarer Handlungsbedarf

Baubürgermeister Bastin sieht unmittelbaren Handlungsbedarf, besonders wegen des Brandschutzes. Schulgebäude sind Sonderbauten, die besonderen Anforderungen genügen müssen.

Damit die Grundschule Taldorf weiterhin voll nutzbar und betriebssicher bleibt, müssen die Entfluchtung des alten Schulgebäudes verbessert, die Beheizung in Form eines Wärmenetzes entwickelt, Haustechnik und Fassaden saniert und eine Brandfrüherkennung und Alarmierung nachgerüstet werden. In der Summe ergibt sich ein Investitionsbedarf von rund 4,5 Millionen Euro in zehn Jahren.

Quer durch alle Fraktionen monierten die Taldorfer Ortschaftsräte die Vorgehensweise und die Kommunikation von Seiten der Stadt. „Ein Dolchstoß von hinten. Ich fühle mich erdrosselt und erschlagen“, so Margarete Eger (CDU). Sie forderte eine Prüfung, unter welchen Bedingungen der Standort weitergeführt werden kann. Johannes Kleb (K.A.T.) sieht eine Zerstörung des sozialen Gefüges und verlangte kreative Lösungen.

Kornelia Wachter (CDU): „Corona hat uns gelehrt, dass kleine Einheiten besser sind.“ Martina Lehn (K.A.T.) wollte eine Auflistung der Vor- und Nachteile. Weitere Ortschaftsräte forderten genauere Untersuchungen, einen externen Gutachter, mehr Zeit für Entscheidungen und die Einbeziehung von Eltern und Lehrern.

Bürgergespräch noch vor 14. Juli

Nach einer fast dreistündigen Diskussion versprach Oberbürgermeister Rapp ein Bürgergespräch. Kompetente Fachleute wie Dieter Katein und Karlheinz Beck sollen den Bürgern Rede und Antwort stehen. Dies soll noch vor der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats, die am 14. Juli stattfindet, geschehen.

Am 20. Juli wird dann der Ravensburger Gemeinderat über das Vorhaben entscheiden. Das ist deshalb zu diesem Zeitpunkt notwendig, da notwendige Gelder in den Nachtragshaushalt eingefügt werden müssen.

Rapp bedankte sich zum Schluss ausdrücklich für das große Interesse und die sachliche Debatte. Er betonte wiederholt, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung gefallen sei, es seien lediglich Informationen übermittelt worden sowie die Vorschläge der Stadtverwaltung dazu.