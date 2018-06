Schüler aus Horgenzell bringen DFB in Erklärungsnot

Ein Poster der Schülerzeitung „Mühlezeitung“ der Schule Haslachmühle in Horgenzell sorgt weiter für Unruhe rund um die Vorbereitung des DFB auf die Weltmeisterschaft in Russland. Die Behauptung, das Schülerprojekt würde den finalen 23-köpfigen Kader von Bundestrainer Joachim Löw für die WM zeigen, wiesen alle Beteiligten mittlerweile zurück.

Auf dem Poster der Haslachmühle sind die Nationalspieler in Gebärdensprache abgedruckt – allerdings fehlen Nils Petersen, Kevin Trapp, Sebastian Rudy und Jonathan Tah. (Foto: Haslachmühle)

Die Panne hatte am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz des DFB mit Teammanager Oliver Bierhoff für Aufregung gesorgt. Zu sehen sind 23 Spieler aus dem vorläufigen 27-Mann-Kader für die WM und die jeweiligen Spielernamen in Gebärdensprache. Dass das Poster bereits im Internet auftauchte und Spekulationen anheizte, wonach die vier fehlenden Spieler Kevin Trapp (Torhüter, Paris St. Germain), Jonathan Tah (Abwehr, Bayer Leverkusen), Sebastian Rudy (Mittelfeld, Bayern München) und Nils Petersen (Angriff, SC Freiburg) die Streichkandidaten für das Turnier sein sollen, erzürnten Bierhoff: "Das macht mich richtig sauer.“

Erarbeitet wurde das Poster von jungen Redakteuren der „Mühlezeitung“, die Schülerzeitung der Haslachmühle. Bei der Übersetzung von Lautsprache in die Namensgebärden flossen Name, Aussehen, Spielposition oder Eigenheiten der Spieler ein. Manuel Neuer wird mit der Gebärde für „neu“ dargestellt, Thomas Müller wegen seiner positiven Art mit der Gebärde für „Lachen“.

Das WM-Poster der @aktion_mensch mit den Konterfeis 23 deutscher Nationalspieler steht natürlich nicht im Zusammenhang mit der finalen Kadernominierung. Mehr unter: https://t.co/N7rwaKRSkD— Die Mannschaft (@DFB_Team) 31. Mai 2018

Die jungen Redakteure haben die Namensgebärden für das Poster zusammen mit dem DDDF, dem Dachverband deutscher gehörloser Fußballfans, erarbeitet. Entstanden ist ein Vorschlag, wie sich Fußballbegeisterte über die WM verständigen können. Gefördert wurde das Projekt dabei von der Aktion Mensch und dem DFB.

Auf der Homepage der Johannes Ziegler Stiftung, die die Schule Haslachmühle betreibt, ist nach Veröffentlichung des Posters in der entsprechenden Pressemitteilung die Information eingefügt worden, wonach die Auswahl der 23 abgebildeten Spieler lediglich eine Idee der Redakteure gewesen sei. Die Schule selbst war für schwäbische.de am Freitag nicht zu erreichen.

Und auch beim DFB ist man um Aufklärung bemüht. „Es ist kein Hinweis auf die finale Nominierung“, stellte Teammanager Bierhoff klar. Auch Bundestrainer Joachim Löw machte deutlich, dass noch keine Entscheidung gefallen sei, welche vier Spieler am Montag aus dem vorläufigen Kader gestrichen werden.

Im Moment sei seine „Gefühlslage vor der Nominierung noch völlig entspannt“, sagte Löw im Zuge der Presserunde am Freitagmittag. Am Sonntag werde sich der Trainerstab „nochmal die Köpfe heiß reden“ und „alle Dinge auswerten, die man auswerten kann“. Am Montagvormittag werde er dann mit denjenigen Spielern sprechen, die gestrichen werden.

„Natürlich ist es dann kein gutes Gefühl. Im persönlichen Gespräch mit dem Spieler tut es auch mir manchmal weh. Es bricht eine kleine Welt für denjenigen zusammen, der dann nicht zum Turnier darf“, erläuterte Löw. Es gebe „manchmal das ein oder andere Argument, manchmal ist es auch nur ein Bauchgefühl“.

Dass das Poster eventuell die vier Streichkandidaten ausspare, wäre dann wohl Zufall. Um möglichst viele gehörlose Fußballfans vor der WM zu erreichen, hätte sich die Aktion Mensch und die Schülerzeitung "Mühlezeitung" für einen frühen Drucktermin entschieden, der vor dem tatsächlichen Termin der finalen Kadernominierung liegt, heißt es von Seiten des DFB. Details, wieso ausgerechnet diese 23 Spieler und nicht andere oder weitere Spieler auf dem Poster gelandet sind, konnte eine Sprecherin der Aktion Mensch auf Anfrage von schwäbische.de nicht beantworten.

Alles nur Zufall?

Der Verband hatte der Aktion Mensch die grundsätzliche Freigabe erteilt, ein Poster mit den Namen der Nationalspieler in Gebärdensprache herauszugeben, und gerne angeboten, über diese sympathische Initiative redaktionell zu berichten. Da das Poster bereits am 25. Mai erschienen war, hatte man von Seiten des DFB am 28. Mai nachgezogen und in einer Pressemitteilung auf die ausgefertigte Aktion aufmerksam gemacht. Die Spieler, die in Anlehnung an die Zielgruppe in Gebärdensprache dargestellt wurden, stünden in keinem Zusammenhang mit der Festlegung des WM-Kaders, den der DFB bis 4. Juni der FIFA melden müsse, so der Verband weiter.

Alle vier auf dem Poster nicht abgebildeten Spieler werden für das Testspiel gegen Österreich am Samstagabend zur Verfügung stehen und mit nach Klagenfurt reisen. Auf Mats Hummels und Thomas Müller verzichtet der Bundestrainer freiwillig, Jerome Boateng (Aufbautraining) und Toni Kroos (reist erst am Samstag ins Trainingslager) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.