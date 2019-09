Schön oder schädlich? An Schottergärten scheiden sich in der Region die Geister

Landesbauordnung:

Laut Katja Lumpp vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg würde ein generelles, kategorisches Verbot der Verwendung von Schotter und Kies im Garten als tiefgreifenden Eingriff in die verfassungsmäßig geschützten Eigentumsrechte werten. „Die Kommunen haben aber weitergehende Möglichkeiten, die Eigentümer aus ortsgestalterischen Gründen zu Begrünungsmaßnahmen zu veranlassen“, schreibt sie auf Nachfrage von Schwäbische.de. So könnten sie durch örtliche Bauvorschriften „die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Pflanzgebote erlassen.“ Wenn Kommunen das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in ihren Bebauungsplänen festgelegt haben, dann können sie laut Lumpp auch die Grundstückseigentümer verpflichten, ihr Grundstück innerhalb einer bestimmten angemessenen Frist entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflanzen (Pflanzgebote).