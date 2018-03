Schäch führt FV II zum Sieg

Die U23 des FV Ravensburg hat das Landesliga-Derby beim TSV Eschach mit 3:1 (2:0) gewonnen. Angeführt von einem starken Felix Schäch war der FV vor allem in Halbzeit eins klar überlegen.

Weil mit Thomas Reutlinger und Florian Locher zwei offensive Außenspieler fehlten, begannen die Eschacher mit Tobias Weiß und Benedikt Böning auf den Seiten, Patrick Kapellen und Michael Fäßler lauerten im Zentrum. Kapellen und Fäßler sind klassische Strafraumstürmer, sie brauchen Flanken (Kapellen) und flache Hereingaben (Fäßler), um ihre Qualität auszuspielen. Die beiden warteten an diesem Tag vergebens – der TSV konnte sich nur ganz selten außen durchsetzen. Für Kapellen endete die Parte zudem frustrierend früh: Nach einer Attacke von Ravensburgs Maschkour Gbadamassi musste er noch vor der Pause raus – wieder der Knöchel, an dem Eschachs Nummer 17 in den letzten Monaten gleich mehrfach Bänderverletzungen erlitten hatte.

Kapellens Aus setzte den Deckel auf eine völlig verkorkste erste Halbzeit des TSV. Nur ein paar Minuten lang konnten die Eschacher den Gegner zu Beginn in dessen Hälfte beschäftigen. Dann hatte sich der FV II, wo Marcel Fetscher in die Innenverteidigung und Nico Maucher auf die rechte offensive Außenposition gerutscht war, gefunden. Bei den Gästen ragte einer besonders heraus: Felix Schächs technische Klasse bekamen die Eschacher in Halbzeit eins nicht in den Griff.

Der FV brauchte ein paar Versuche, bei denen Felix Bonelli und Omar Jatta ins Abseits liefen – dann schickte Schäch Bonelli mit einem schönen Pass auf die Reise. Der Stürmer setzte sich im Laufduell mit Fabio Frank durch und donnerte den Ball in der 23. Minute von halblinks unter die Latte. Auch am zweiten Tor war Schäch beteiligt – seinen Eckball veredelte Gbadamassi per Kopf zum 0:2. Jetzt wirkten die Eschacher regelrecht eingeschüchtert, zehn Minuten lang hatten sie überhaupt keine Aktion mehr in der gegnerischen Hälfte. Der FV versäumte es, den Sack noch vor der Halbzeit zuzumachen.

Zu Beginn von Halbzeit zwei traten die Eschacher wieder mutiger auf, aber der FV hatte weiter die Torchancen. In der 52. Minute klärte TSV-Torhüter Dennis Hagenmaier gerade noch per Fuß vor Omar Jatta. Knapp zehn Minuten später war Jatta rechts durch, seine Hereingabe drückte Nico Maucher schlussendlich über die Linie – die Eschacher hatten zweimal vergeblich zu klären versucht.

Kibele verpasst Anschlusstreffer

Dass nach dem 0:3 noch einmal Spannung aufkam, lag an einem Missverständnis im FV-Abwehrzentrum, das Benedikt Böning zum 1:3 nutzte. Die Gäste vergaben weiter ihre Chancen und waren in der Schlussphase zu lässig. So bekam Eschachs Innenverteidiger Tim Kibele in der 85. Minute die große Chance, sein Team heranzubringen, setzte seinen Kopfball aber per Aufsetzer über das Tor.

„Wir haben gewusst, dass wir auf dem großen Kunstrasenplatz auf den Außenpositionen Platz bekommen würden“, meinte Ravensburgs Trainer Nectad Fetic. „Felix Schäch hat sich dort eine Eins plus verdient, aber auch Nico Maucher hat eine ganz starke Leistung gezeigt.“ Fünf Spiele in Serie ist der FV II jetzt ungeschlagen und steht erstmals seit dem 3. Spieltag wieder auf einem Nichtabstiegsplatz: „Das waren ganz wichtige drei Punkte für uns.“

Beim TSV Eschach sah es nach dem 0:2 so aus, als könnte die Mannschaft wie eine Woche zuvor beim 0:8 in Friedrichshafen auseinanderfallen. Trainer Stefan Krause musste sein Team in der Pause aufrichten: „Wir haben uns vorgenommen, mehr Risiko zu gehen und den Gegner früher zu attackieren“, sagte Krause. „Die Mannschaft hat das auch umgesetzt. Natürlich hat der FV verdient gewonnen, aber wenn Tim Kibeles Kopfball reingeht, wird es nochmal richtig spannend.“