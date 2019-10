SC-Schwimmer Fabian Schneider siegt vor heimischer Kulisse

Das Hallenbad Ravensburg wurde bei der 40. Auflage des Internationalen Ravensburger Sprintpokals des 1. SC wieder zur großen Wettkampfstätte. Mit 1350 Meldungen waren etwas mehr Schwimmer als in den Vorjahren am Start. Den Sprintpokal gewann dieses Jahr die große und leistungsstarke Mannschaft der SK Sparta Konstanz vor Mindelheim und Bernhausen.

Die besten Einzelleistungen lieferten aber die Schwimmer des Gastgebers ab. Fabian Schneider über 50 Meter Schmetterling in 24,96 Sekunden bei seinem Finalsieg und Anika Brinkmann über 50 Meter Freistil in 28,08 Sekunden im Vorlauf waren die erfolgreichsten Schwimmer an diesem Wochenende. Gefolgt von Jana Clasen von der SK Sparta Konstanz und Ada Seitz vom SC Bregenz sowie dem Sieger über die Bruststrecken Matthias Bendel von der TG Biberach und Max Matthäi vom TSV Bernhausen, der über 50 Meter Schmetterling im offenen Finale den zweiten Platz belegte.

Insgesamt hatte der SC Ravensburg 45 Schwimmer am Start, die 100 Medaillen sammelten. Zudem machte der Nachwuchs mit vielen neuen Bestzeiten auf sich aufmerksam.

Freistilfinale ist der große Höhepunkt

Im Fokus standen an diesem Wettkampfwochenende die 50-Meter-Strecken und ihre Finalläufe. Der Höhepunkt der Veranstaltung war wieder das Freistilfinale, welches im sogenannten Swim-off-Modus unter den acht besten Schwimmern und Schwimmerinnen der Vorläufe ausgetragen wurde. Bei den Männern gewann vollkommen ungefährdet der Ravensburger Fabian Schneider. Der amtierende deutsche Juniorenmeister über diese Strecke siegte in 23,31 Sekunden vor Luca Vogt, Mathias Bendel und dem Ravensburger Florian Becker. Bei den Frauen war es etwas spannender: In den Vorläufen war Anika Brinkmann die Schnellste mit der punktbesten Leistung des gesamtem Wochenendes. Auch in den Zwischenläufen schlug Brinkmann als erste an, die Abstände wurden aber geringer. Im Endlauf hatte Brinkmann auf den letzten Metern noch genügend Kraft, um mit einem Vorsprung von vier Zehnteln in 28,30 Sekunden zum Sieg anzuschlagen.

Anika Brinkmann war die erfolgreichste Schwimmerin an diesem Wochenende, sie gewann ebenfalls das offene Finale über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken. In den Jahrgangswertungen siegte sie bei jedem ihrer Starts, siebenmal gewann sie Gold. Fabian Schneider war der stärkste männliche Schwimmer, er siegte im Finale über 50 Meter Schmetterling mit punktbester Leistung an diesem Wochenende und holte sich Gold über 100 Meter Freistil in 51,46 Sekunden und die Lagen in 1:00,98 Minuten. Luca Vogt siegte im Finale über 50 Meter Rücken, Dritter wurde er noch im Finale über 50 Meter Schmetterling. Im Jahrgang 2001 und älter gewann er dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.

SC-Schwimmer sind erfolgreich

Stark an diesem Wochenende war auch David Michel. Er siegte fünfmal, und lieferte sechs neue persönliche Bestzeiten ab. So auch Marlene Weber, die dreimal Gold gewann und wie Michel acht Medaillen an Land zog. Dreimal siegten Maximilian Kubalek und Aileen Jehle. Nina Sachs gewann Gold über 100 Meter Freistil, Emiliy Dinh und Rosa Fuchs siegten beide über 100 Meter Schmetterling, Alexa Krüger über 100 Meter Rücken. Weitere Medaillen gingen an Niklas Felder, David Utte, Leonie Ruppert, Nikita Danilau, Lu-Ellen Fischer, Florian Sessler, David Wieland, Melanie Kuchenbecker, Laura Stadler, Janina Neuroth, Layla Schraff, Simon Blomberg, Florian Becker. Von den zehn Ravensburger Staffeln siegten sieben, besonders stark schwammen die Männer über 50 Meter Freistil und Lagen.