SC Freiburg kommt zum FV Ravensburg

Der Fußball-Oberligist FV Ravensburg darf sich am 19. Juli um 18 Uhr mit dem Bundesligisten SC Freiburg messen. Das Freundschaftsspiel findet anlässlich des 125. Geburtstags des FV statt.

Sollte Freiburg allerdings am Ende dieser Saison aus der Bundesliga absteigen, dann kommen die Badener aufgrund der dann geänderten Saisonvorbereitung bereits eine Woche vorher, am 12. Juli, nach Ravensburg. Dann steht auch zur Debatte, ob der SCF im FV-Stadion im Ravensburger Wiesental gegen einen anderen Proficlub spielt. Sollte Freiburg allerdings – was die Verantwortlichen des FV hoffen – in der Liga bleiben, dürfen sich die Amateure aus Oberschwaben am 19. Juli um 18 Uhr auf ein Spiel gegen die Profis freuen.

Der FV wird zwei Mannschaften bilden, die je eine Halbzeit gegen Freiburg antreten. Verstärkung bekommt der Oberligist durch Verbands- und Landesligaspieler aus der Region. „Tiefer nicht, das war eine Bedingung von Freiburgs Trainer Christian Streich“, sagt FV-Pressesprecher Gerd Högerle. Schließlich sollen die Freiburger schon ein bisschen gefordert werden. Sobald der genaue Termin feststeht, startet der Kartenvorverkauf.