Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Dresden - Am Wochenende des 12. und 13. Novembers fanden im Kongresszentrum in Dresden die sogenannten „Saxonian Dance Classics 2022“ statt. Internationale Tanzsportturniere verschiedener Altersklassen der Sektionen Standard und Latein wurden bei dieser Großveranstaltung vom Tanzsportzentrum Dresden ausgetragen. Auch Diana und Marcus Knappe vom Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg machten sich auf dem Weg nach Dresden, um bei ihrem ersten WDSF-Turnier an den Start zu gehen. Im internationalen Turnier der WDSF Open Seniors I Standard konnten sich die Beiden vor den Paaren aus Estland und Österreich platzieren und tanzen sich mit deutlichem Abstand auf den Anschlussplatz an das Halbfinale. Nur wenige Kreuze fehlten Marcus und Diana für den Einzug in die nächste Runde. Das Ravensburger Paar schwärmt von diesem Turnier mit Panoramablick auf die Elbe.