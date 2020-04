Sattelzug wegen eklatanter Mängel aus dem Verkehr gezogen

Ein ausländischer Lastwagenfahrer war am Donnerstagmittag mit einem nicht mehr verkehrssicheren Sattelzug in der Stadt unterwegs. Der Lastwagen fiel einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei in der Schützenstraße auf. Bei genauerem Hinsehen trauten die Beamten laut des Polizeiberichts ihren Augen kaum: Der stabilste Teil des Sattelaufliegers, der Hauptrahmen, war fast durchgebrochen. Beim TÜV wurde der Sattelzug später begutachtet und als verkehrsuntauglich eingestuft. Der Lastwagen musste deswegen stehen bleiben.

Trotz des erheblichen Mangels war der 53-jährige Fahrer des Sattelzuges zuvor – das ergab die Auswertung seiner Geschwindigkeitsdaten – teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren: Trotz der nur erlaubten 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften waren Geschwindigkeiten bis zu 91 km/h aufgezeichnet. Der 53-Jährige muss wegen der Verkehrsdelikte eine Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 500 Euro hinterlegen.