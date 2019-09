Sattelzug streift Autospiegel

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 290 ereignet hat. Ein Autofahrer überholte laut Bericht nach der Ortschaft Wolketsweiler einen Sattelzug. Dieser kam während des Überholvorgangs weiter nach links und streifte den rechten Außenspiegel des Pkw. Der Autofahrer beendete den Überholvorgang und hielt einige Meter weiter an einer Bushaltestelle an. Ohne sich um den entstandenen Unfallschaden von rund 2500 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer weiter. Die gesuchte Sattelzugmaschine ist weiß und vom Hersteller MAN. Bei dem Auflieger handelt es sich um ein weißes Muldenfahrzeug mit einer silberfarbenen, festen Abdeckung. Am Auflieger war ein Sigmaringer Kennzeichen angebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.