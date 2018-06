Sattelzug prallt auf Leichenwagen

Ein Sattelzug ist am Dienstagmorgen im Knollengraben auf einen beladenen Leichenwagen geprallt und schob diesen in das Heck eines Ford Focus.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr. Der 43-jährige Fordfahrer wollte auf der B 32 in Richtung Ravensburg zum Flappachweiher abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Der Fahrer des Leichenwagens konnte noch bremsen. Der Fahrer des darauffolgenden Sattelzugs nicht mehr. Aus Unachtsamkeit erkannte der Lastwagenfahrer die Situation zu spät, so die Ravensburger Polizei. Der Fahrer des Kleinwagens sowie der 56-jährige Beifahrer des Bestattungsfahrzeugs verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 33 000 Euro. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. (uhl)