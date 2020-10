Sattelzug fährt mit geplatzten Reifen und technischen Mängeln

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwoch gegen 12.45 Uhr einen Sattelzug stillgelegt, nachdem sie wegen eines geplatzten Reifens in der Ulmer Straße auf ihn aufmerksam wurden. Eine Vorführung bei einem Sachverständigen ergab laut Polizei, dass an dem Gespann etliche erhebliche technische Mängel vorhanden waren.

Die Polizisten untersagten dem Fahrer, der noch bis Paris fahren wollte, die Weiterfahrt und behielten die Kennzeichen ein.