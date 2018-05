Im Ravensburger Schwörsaal sind für „Max Goldt liest“ die Stuhlreihen quer zum Raum gestellt – Platz für etwa 150 Interessierte, für ein lachbereites, halb männliches, halb weibliches Publikum. Der in Berlin lebende Autor, Kolumnist und Musiker, Jahrgang 1958 und seit 1981 Publizist, war 2000 und 2004 zum letzten Mal in der „ansehnlichen Stadt“ Ravensburg und 2008 in Weingarten, so erzählt er im Plauderton – und ist mit diesem einen altertümlichen Wort, das er mit einem leicht verzogenen Gesicht mal so stehen lässt, schon mit einem Fuß in der Realsatire.

Unendliche Schachtelsätze

Aber jetzt geht es erst mal um das Glück, in einem Text aus seinem 2016 erschienenen Sammelband „Lippen abwischen und lächeln“, der noch öfter genannt wird. Ja, das Glück halte er nicht für dringend notwendig, obwohl er Arnold Stadler und dessen Ansicht, das Glück sei „noch nicht einmal interessant“, doch nicht ganz folgen kann. Es entwickelt sich stattdessen – in Goldts typischen unendlichen Schachtelsätzen, die man von ihm vorgelesen bekommen muss!, um nicht vollends die Hoffnung auf ein Ende zu verlieren – die Reflexion eines hedonistischen Öko-Nerds und muskeldefinierten Ehemanns über seine „grazile, gewinnbringend berufstätige Frau“ mit „angenehm unbitteren Gesichtszügen“ und die drei am Rande erwähnten großartigen Einserschulkinder, die mitsamt artgerechtem Labrador oder so in einer 60-Quadratmeter-Küche, ja was denn – kochen oder wohnen oder schon leben?

Ohne groß Luft zu holen und ohne zu schlucken arbeitet sich Goldt durch seine Themen, über merkwürdig altbackene Vater-Dialoge mit pubertierendem Töchterchen, über die mangelnde Recherche von TV-Moderatorinnen im Text „Petra Gerster versus David Bowie“, über „Körperprahlerei“ von Männern bis hin zu einem etwas ratlos machenden Text über ein Coaching von Medizinstudentinnen mit einem Film über „Schreckliche Patienten“. Da fragt man sich schon mal, aus welcher Welt von Frauen oder Männern Max Goldt wohl erzählt. Da wird zugunsten der surrealen Satire doch so manches abgewrackte Klischee bedient, die Weibchenstimme – immer hoch, immer naiv – imitiert, wie beim Text „Der Hugo“ über einen jovial dummschwätzenden Redakteur und eine unbedarfte, rechthaberische junge Frau.

Ein „undankbarer“ Reisebericht über den Wüstenstaat Katar oder auch über „Das Alter und die teure Stadt“ wie London oder Zürich, mit ausufernden Assoziationsketten zur Eisernen Lady, ihrem schönen Englisch und den schönen Beinen, über karrierekompatible Vornamen und über „Warmduscher“ danach - was bleibt davon hängen?

Publikum ist hingerissen

Das Publikum folgt dem freundlichen Gesicht und dem angenehmen Bariton, der gegen Ende mal in einer kurzen Probe sein beachtliches Stimmkapital auch singend beweist, hingerissen, oftmals lauthals lachend, viele Fans also sind da, die sich köstlich amüsieren – vermutlich über die manchmal völlig verschwurbelte und gewollt antiquierte Formulierungstechnik dieses Sprachmenschen. So wie man halt etwas bewundert, was nicht mehr üblich ist, wenn sich die Schriftsprache bereits weitgehend auf SMS-Kürzel und Emojis und das Sprechen auf Boahs, Wows, geil und krass zurückgezogen hat. Und so gibt es viel Applaus und drei Textzugaben – eine schwarzhumoriger als die andere, die bleiben ganz sicher hängen.