Sara Paixão und Carlos-Leitao-Ensemble spielen bei der „Nacht des Fado“

Die diesjährige „Nacht des Fado“ mit etablierten Künstlern aus Portugal findet am Mittwoch, 18. Januar, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer statt, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Sängerin, die mit dem Carlos-Leitao-Ensemble den Abend gestaltet, ist Fadista Sara Paixão. Geboren 1991 in Lissabon, begann sie mit 16 Jahren dem Fado zu erliegen. Hin und her gerissen zwischen dem Brotberuf und ihrer Leidenschaft, erarbeitete sie sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf als Fado-Sängerin der alten Schule, heißt es. Von den kleinsten Fado-Clubs habe sie sich buchstäblich empor bis in den „Olymp“ der Szene gesungen, den „Clube de Fado“! Mit ihrer Single „Caminhar Só“ konnte sie 2021 in Portugal einen Hit landen.

Carlos Leitao hatte gemeinsam mit seinem Bruder Henrique Leitao (portugiesische Gitarre) zunächst fast alle Fado-Größen der Szene durch Portugal begleitet, ehe er 2013 selbst ein erstes Album aufnahm. Seither ist er auch als Sänger gefragt, was sich dank seiner aktuellen, im klassischen Fado-Klang arrangierten CD „Simples“ nachvollziehen lässt. Sein Trio wird komplettiert durch Carlos Menezes am akustischen Bass.