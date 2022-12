Sankt Nikolaus mit Geschenken und Freude im Gepäck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große und leuchtende Augen vor allem bei den Kleinsten: Auch in die Burachhalle in Ravensburg, der größten Behelfsunterkunft für geflüchtete Familien aus der Ukraine im Landkreis Ravensburg, kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht, um den rund 60 Kindern und Jugendlichen Nüsse, Schokolade, Mandarinen und Äpfel zu bringen. Für jedes Kind war ein eigenes Säckchen vorbereitet. Die Kinder dankten es wiederum mit dem Vortrag von Gedichten und Weihnachtliedern auf Ukrainisch.

Auch die Ehrenamtlichen waren zur Feier eingeladen. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern feierten sie bei speziellen deutschen und ukrainischen Spezialitäten zur Weihnachtszeit sowie bei Punsch. Die Teilnehmenden genossen die Nikolaus-Feier als schöne Abwechslung vom Alltag in der Behelfsunterkunft.

In der Burachhalle, die vom DRK-Kreisverband Ravensburg betrieben wird, leben derzeit rund 200 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. In der Ukraine kommt der Nikolaus normalerweise am 19. Dezember zu den Kindern.