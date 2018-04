Sankt-Jodok-Kunstschätze müssen restauriert werden

Nach dem Brand in der Kirche St. Jodok in Ravensburg müssen die beschädigten Kunstwerke restauriert werden. Die Kosten liegen laut einem Kostenvoranschlag im niedrigen fünfstelligen Bereich. Sobald die Sanierung der Kirche abgeschlossen ist, sollen die Schätze wieder einen Platz in dem Gotteshaus bekommen.

Bei dem Feuer am 10. März sind alle Kunstgegenstände in der Kirche in Mitleidenschaft gezogen worden. Rauch und Ruß haben einiges an Schaden angerichtet. Wie der katholische Stadtpfarrer Hermann Riedle auf Anfrage mitteilt, habe bei einzelnen Bildern die farbliche Fassung gelitten. „Die Figur Maria hat einen kleinen Brandschaden am Sockel und im unteren Bereich, das heißt Schuhspitze und Gewand bis in Höhe von 13 Zentimeter“, so Pfarrer Riedle.

Orgel wird im Herbst hergerichtet

Die Figur Sebastian aus dem 18. Jahrhundert hat es am stärksten getroffen: Sie hat viel Löschwasser abbekommen. Feuchtigkeit hat sich breit gemacht. Wegen der Hitze des Feuers hat sich die Figur zudem verfärbt, teilweise ist sie angekokelt. An der Farbfassung haben sich Blasen gebildet. Zusammen mit den anderen Kunstgegenständen sei die Figur sachgerecht eingelagert worden, sagt Hermann Riedle. Jetzt werden die Schätze nach und nach von der Restauratorin wieder auf Vordermann gebracht. Die Höhe der Kosten könne erst nach der Restaurierung genau beziffert werden, meint der Pfarrer. Die derzeitige Schätzung sei nur eine vorläufige und beinhalte noch nicht alle auszuführenden Arbeiten, heißt es vonseiten der Kirchengemeinde Sankt Jodok.

Wie bereits berichtet, ist auch die Orgel bei dem Brand durch Rauch und Ruß beschädigt worden. Die Reinigung übernimmt der Erbauer der Orgel, die Firma Rieger Orgelbau aus Österreich, selbst. Nach Aussagen der Kirchengemeinde sei dies die letzte der geplanten Maßnahmen. Sie werde nach der anstehenden Innenumgestaltung der Kirche, voraussichtlich im Spätherbst 2018, erfolgen und wohl bis zu zwei Monate in Anspruch nehmen.