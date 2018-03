Sanierung der Ravensburger Türme wäre teuer

Die Ravensburger Türme und Tore sind von der Bausubstanz her in einem guten Zustand. Sie werden regelmäßig überprüft. Dennoch werden irgendwann Sanierungen notwendig sein. Dann wird’s teuer.

Vor sieben Jahren erfolgte die letzte Turmsanierung im großen Stil in Ravensburg. Der Wehrturm am Hirschgraben wurde damals renoviert. Kostenpunkt: knapp 250 000 Euro. Notwendig waren die Arbeiten, weil sich an der gesamten Außenfassade Backsteinbrocken lösten. „Die Sanierung im Hirschgraben war damals dringend nötig, weil der Park direkt daneben von den Bürgern in hohem Maße genutzt wird“, sagt Dietmar Diehm vom Amt für Architektur und Gebäudemanagement.

Die Sicherung der Ravensburger Türme und Tore fällt in Dietmar Diehms Zuständigkeitsbereich. Regelmäßig werden die Bauten begangen und auf ihre Sicherheit untersucht. Diehms Fazit: „Die Substanz der Türme ist sehr gut.“ Kleinere Reparaturen seien aber immer wieder notwendig, zum Beispiel nach Stürmen, falls sich dabei Dachziegel lösen. Für diese kleineren Arbeiten hat das Amt für Architektur und Gebäudemanagement ein Budget von rund 20 000 Euro jährlich. Nach Aussage von Diehm reicht diese Summe aus: „Es ist gut, dass die meisten Türme keine Nutzung haben. Das macht es leichter, sie auf Dauer zu erhalten.“ Genutzt wird in Ravensburg lediglich das Obertor, wo es auf vier Etagen Räumlichkeiten gibt, vor allem für die Jugendarbeit.

Fast zwei Millionen Euro Bedarf

Wer an die Ravensburger Türme und Tore denkt, der denkt zunächst vor allem an die weithin sichtbaren Bauten wie den Mehlsack, das Frauentor oder den Blaserturm. Im Bereich der historischen Stadtmauer gibt es aber auch eine Reihe weiterer, kleinerer Türme, von denen der eine oder andere in der Zukunft ein Fall für eine Sanierung werden wird. Bereits 2012 bezifferte das Amt für Architektur und Gebäudemanagement den Sanierungsbedarf für alle Ravensburger Türme in den kommenden zehn Jahren auf rund 1,9 Millionen Euro. Doch Geld dafür da ist derzeit nicht. Dabei hieß es schon damals, dass die genannte Kostenschätzung nur eine ungefähre Größe darstellt: „Da die aufgeführten Erkenntnisse auf einer stichprobeartigen Sichtprüfung beruhen, können verlässliche Aussagen zu den Kosten der erforderlichen Maßnahmen erst nach eingehenden Untersuchungen gemacht werden.“

Den größten Sanierungsstau gibt es demnach beim Gemalten Turm, beim Blaserturm, an Obertor und am Frauentor. Aber auch die kleineren Wehrtürme würden bei einer Sanierung erhebliche Kosten produzieren. Dietmar Diehm nennt als Beispiel das Rondell am Bruderhaus, wo man „mal was machen sollte“. Der kleine Turm wurde Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut und ist ungenutzt. Da er kein Dach hat, ist der Innenbereich in einem schlechten Zustand. „Steine lösen sich und können herunterfallen“, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung. Ein einfacher Erhalt des Turmes sei nicht mehr ausreichend: „Aus bautechnischer Sicht ist eine komplette Sanierung des Turmes anzuraten.“ Die Kostenschätzung, die aber auch schon einige Jahre alt ist, beläuft sich auf rund 285 000 Euro.

Im Besitz der Stadt Ravensburg ist auch der Hatzenturm, obwohl dieser auf Gemarkung der Gemeinde Wolpertswende steht. Dabei handelt es sich um Burgreste aus dem zwölften Jahrhundert. Der Turm wurde vermutlich von den Rittern von Hatzenturm erbaut, einer Seitenlinie der Herren von Fronhofen, die sich später auch „von Königsegg“ nannten. 1419 wurde die Burg Hatzenturm an das Heilig-Geist-Spital Ravensburg verkauft. Der 18 Meter hohe Wohnturm, der eine schöne Aussicht über das Schussental bietet, ist nach Auskunft der Stadtverwaltung an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr öffentlich zugänglich.

