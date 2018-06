Sanierte Biedermeier-Kutsche beim Heimat- und Kinderfest

Die Zweitklässlerin Madita und die Viertklässlerin Luisa in ihrer feschen Biedermeier-Tracht durften bei der Requisitenhalle An der Bleiche bei einem Pressetermin schon mal probeweise in der schneeweißen Kutsche Platz nehmen. Beim Heimat- und Kinderfest (6. bis 8. Juli) wird sie garantiert ein Blickfang sein. Hat doch Malermeister i. R. Harry Straupeneck das Gefährt, Mittelpunkt der Biedermeier-Gruppe, neu bemalt und gepolstert – bis hin zu feinem Blumenschmuck und Ornamenten. Fast 70 Arbeitsstunden, seit dem Winter ehrenamtlich abgeleistet, hat er hineingesteckt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Da hat er sich wirklich hineingekniet“, erkennt Rolf Schramm vom Vorstand der Festkommission an, der auch mitten in den Festvorbereitungen steckt. Schließlich sind es keine vier Wochen mehr bis zum Festauftakt. Bereits im Frühjahr hatte ein Team die Requisitenhalle neu gestrichen und damit wetterfest gemacht. Erbaut 1988 in Eigenregie auf Initiative des heutigen Kommissions-Ehrenvorsitzenden Franz Bendel, soll auch sie sich im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens tadellos präsentieren. Übrigens gibt es noch etwas zu Feiern im Festjahr 2018: 30 Jahre Fußball-Turnier.

Rund 400 bis 500 Buben und Mädchen im Kindergarten- und Schulalter werden auch diesmal wieder am Festzug teilnehmen. „Die Buben sind brutal genant in dem Alter“, weiß aus langer Erfahrung Susanne Theuringer-Häuserer, zusammen mit einem bewährten siebenköpfigen Team verantwortlich für die Kostüme. Will sagen: Viele Jungen genieren sich, kostümiert mitzuwirken. Fast ganz neu sind die Kostüme der drei Reiter an der Festzugspitze, ist von ihr zu erfahren. Und dass sie froh sei, für die Lagerung der Kostüme der Grundschüler nunmehr einen Raum in der Schule zur Verfügung zu haben, was ihre die Arbeit erleichtere.

Die anderen Kostüme befinden sich nach wie vor im Kindergarten St. Norbert. Ideal wäre es natürlich, den gesamten Kostümfundus unter einem Dach aufzubewahren. Aber zu diesem Zweck müsste ein Anbau an die Requisitenhalle errichtet werden, weil sich die Halle selbst nicht dafür eignet.

Zwei auswärtige Gruppenmachen mit

Übrigens werden diesmal sogar zwei auswärtige Gruppen den Festzug bereichern. Kaiser Maximilian I. von Habsburg und Kaiserin Bianca Maria Sforza, Herzogin von Mailand und römische Königin mit ritterlichem Gefolge samt zweier riesiger Pferde werden bereits zum dritten Mal dabei sein. Den Fanfarenzug Weißenau und die Gruppe aus Füssen verbindet eine lange Freundschaft. Gemeinsam tritt man diesmal auch nicht nur erneut in München im Oktoberfestzug auf, sondern erstmals auch beim Schützenfest in Biberach.

Ganz neu im Weißenauer Festzug wird eine Gastgruppe aus Lingen an der Ems sein. „Kivelinge“ nennen sich diese Nordlichter, die dem Vernehmen nach geradezu darauf brennen in Weißenau mit von der Partie zu sein. Vor vier Jahren war der hiesige Fanfarenzug erstmals in Lingen zu Gast gewesen. „Da entwickelt sich ebenfalls eine solide Freundschaft“, freut sich Festzug-Verantwortlicher Rainer Ade.