Samuel Schulz gewinnt Radrennen in Niederwangen

Beim Radrennen in Niederwangen sind auch einige Fahrer des KJC Ravensburg am Start gewesen. In den Nachwuchsklassen lief es für das KJC-FEO-Team sehr erfolgreich. Samuel Schulz holte sich in der U17 nach einem beherzten Solo und der Hilfe seiner Teamkollegen den Sieg.

Tim und Emil Seifried lagen im U13-Rennen lange Zeit im Hauptfeld. Nach mehreren Attacken war Tim Seifried in einer dreiköpfigen Spitzengruppe, im Zielsprint kam er auf den zweiten Platz. Luan Elsäßer (U15) verpasste in seinem Rennen die entscheidende Attacke, attackierte das Feld daraufhin erneut und machte sich allein auf die Verfolgung des Führenden, der an diesem Tag jedoch der Stärkere war, weshalb Elsässer ebenfalls Zweiter wurde.

Höhepunkt des Renntages war laut Mitteilung das Rennen der U17, in dem die für ihren steilen Anstieg bekannte, knapp 6,5 Kilometer lange Runde achtmal befahren werden musste. Samuel Schulz attackierte das Feld direkt in der ersten Runde und fuhr alleine davon. Auch dank seiner KJC-Teamkollegen Linus Schmid, Malcom Otto und Pius Kühnle, die im Hauptfeld die Nachführarbeit störten, fuhr sich Schulz schnell einen komfortablen Vorsprung heraus. Nach gut der Hälfte der Renndistanz teilte sich das Hauptfeld in mehrere kleine Gruppen. Linus Schmid schaffte den Sprung in die erste Verfolgergruppe. An der Spitze des Rennens fuhr Schulz aber weiterhin schneller als seine Verfolger, baute seinen Vorsprung auf knapp fünf Minuten aus und durfte sich schon bei der Einfahrt in die letzte Runde über den Sieg freuen. Durch seinen ersten Sieg kletterte der Ravensburger auf Platz acht der deutschlandweiten Rad-Net-Rangliste. Schmid wurde nach einem Defekt Fünfter, Otto Neunter und Kühnle Zehnter.

Ein weiteres gutes Ergebnis erzielte Ferdinand Hübner mit Rang 34 beim Bundesligarennen der Junioren in Offenbach im Massensprint.