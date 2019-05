Sakuntala – Das Leben der Camille Claudel

An vier Abenden gastiert das Ravensburger Theaterensemble „Livetiker“ um Regisseurin Angelika Wagner in der Johanneskirche. Das szenische Theater „Sakuntala“ ist eine Eigenproduktion und porträtiert das Leben der Bildhauerin Camille Claudel (1864-1943).

Auf der großen Bühne, die ein Viertel der Johanneskirche in der Weststadt einnimmt, stellen die Akteure zunächst eine fiktive Führung durch eine Ausstellung der Künstlerin dar. Als die Frage kommt, wer diese Künstlerin war, ändert sich das Licht, ein paar Requisiten werden verrückt, die Akteure holen sich von einer Garderobe auf der Bühne einige andere Kostümteile, und die Szene wandelt sich von einem Kunstmuseum ins Esszimmer das Familie Claudel um 1875. In dieser Szene porträtieren die „Livetiker“ die Familie. Die Mutter, die den Weg von Camille ablehnt, den Vater, der sie unterstützt, eine neidische Schwester und ihren Bruder Claude, der Botschafter und als Poet Mitglied der „Academie française“ werden sollte, und meist zu ihr hielt.

In den weiteren Szenen folgen die wesentlichen Stationen des Lebens der Camille Claudel, insbesondere die nie einfache Beziehung zu dem 24 Jahre älteren Auguste Rodin, zunächst als Meisterschülerin, dann zunehmend als gleichwertige künstlerische Partnerin und bald auch im Leben als eine Partnerin. Doch ihr Aufstieg birgt die Saat einer Katastrophe, da Rodin eine Ehe ablehnt, da die Familie die offene Beziehung ablehnt und weil Camille in Rodin mehr und mehr jemanden sieht, der ihre Inspirationen für sich ausnutzt.

Die „Livetiker“ bringen seit gut 15 Jahren regelmäßig anspruchsvolles Theater auf die Bühne, und mit „Sakuntala“ (das ist der Name eines Hauptwerks der Claudel) haben sie nun auch ein Stück selbst geschrieben. Im Mittelpunkt steht, wie dargelegt, eine biographische Szenenfolge, bereichert um Rezitationen aus Briefen, Gesang und erläuternden Moderationen. An der Abfassung haben alle mitgewirkt, Angelika Wagner hat dann die Schlussfassung redigiert.

Alle spielen alle Rollen

Was „Sakuntala“ auszeichnet, ist der Verzicht auf feste Rollenzuweisungen. In der einen Szene spielt eine Akteurin die Camille, in der nächsten eine Künstlerfreundin, dann wieder die Mutter oder eine Ausstellungsbesucherin. Gleiches gilt für die Männerrollen. Dadurch, so Wagner, treten die unterschiedlichen Facetten der Figuren deutlicher zutage und Verbindendes zwischen den Figuren werde betont.

Wie schon bei vorangegangenen Produktionen spielen die Livetiker „Sakuntala“ in der etwas umgestellten Johanneskirche, deren bunte Fenster einen inspirierenden Einstieg ins Thema bieten. Wagner ist wichtig, dass besondere Orte für eine Inszenierung inspirierend wirken, und dass der Rollenwechsel eines Ortes für die Zuschauer eine weitere Motivation ist, sich über die „Livetiker“ auf Camille Claudel und ihr Umfeld einzulassen.