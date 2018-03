Saisonaus für Sören Sturm

Erneuter personeller Rückschlag für die Ravensburg Towerstars: Sören Sturm hat sich im Spiel beim ESV Kaufbeuren am vergangenen Sonntag schwer am Knie verletzt. Das teilten die Towerstars am Dienstag mit. Durch den diagnostizierten Außenbandriss sei die Saison für den Verteidiger vorzeitig beendet, hieß es in der Mitteilung des Eishockey-Zweitligisten.

Am Dienstagmorgen habe eine Kernspinuntersuchung bestätigt, was am Sonntagabend nach dem Spiel in Kaufbeuren befürchtet worden war. Die Towerstars bezeichneten den Ausfall des 28-Jährigen als „nächsten personellen Nackenschlag“, den die Mannschaft einstecken müsse. Besonders bitter sei daran, dass der offensivstarke Verteidiger damit in der entscheidenden Phase der Saison fehle. In der teaminternen Topscorerwertung stand Sturm mit sieben Toren und 29 Assists auf Platz drei. Neben Sturm fehlen bereits Stephan Vogt, Raphael Kapzan, Robin Just und Mathieu Pompei. Zudem waren etliche weitere Spieler im Laufe der Saison ausgefallen, einige davon mehrere Monate.

Die Towerstars stehen zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde auf Tabellenplatz acht und müssen wohl in den Pre-Play-offs ums Viertelfinale kämpfen. Am Freitag erwarten sie die Kassel Huskies, am Sonntag geht es nach Bad Nauheim.