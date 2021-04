Saison in der Fußball-Oberliga wird abgebrochen und annulliert

Die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission mit Vertretern der drei baden-württembergischen Fußballverbände haben am Donnerstag beschlossen, den Spielbetrieb in der Oberliga abzubrechen. Die Saison 2020/21 ist damit annulliert, es wird weder Auf- noch Absteiger geben. Diese Nachricht ist keine Überraschung mehr für die Vereine – beim FV Ravensburg etwa gingen die Verantwortlichen schon vor Wochen davon aus, in dieser Saison nicht mehr spielen zu können.

Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs kam laut Mitteilung des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) nicht mehr in Betracht, da fast alle Oberligisten seit Monaten nicht mehr im Training sind. Spätester Termin für eine Rückkehr in den Spielbetrieb mit der Chance, zumindest noch die Vorrunde abschließen zu können, wäre der 9. Mai gewesen. „Eine angemessene Vorbereitung bis zu diesem Stichtag ist aber nicht mehr möglich“, teilten die drei baden-württembergischen Verbände mit.

Die Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest beschloss, keine Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufzunehmen. Keine der Oberligen hat auch nur annähernd 50 Prozent der vorgesehenen Spiele absolviert. Beim FV Ravensburg etwa waren es nur zwölf Spiele – geplant waren eigentlich 40 Saisonspiele. Die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest verringert sich auf zwei Vereine.

Bereits am 9. April waren die Amateurligen unterhalb der Oberliga abgebrochen worden.