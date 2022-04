Saison der Sommerwanderungen beginnt nach Ostern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach Ostern beginnen wieder die Sommertouren der Seniorengruppe des Deutschen Alpenvereins Ravensburg – in altbewährter Weise: Immer am Mittwoch brechen die Wanderer mit dem Bus in die verschiedenen Regionen der deutschen, österreichischen und Schweizer Berge auf. So ist für die Teilnehmer nicht nur die Anfahrt bequem, sondern sie können sich nach der Wanderung am Bus noch mit einem kalten Getränk stärken und dann entspannt im Bus zu einem Nickerchen oder Schwatz zurücklehnen. Und es entspricht den Ansprüchen des DAV, möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend unterwegs zu sein.

Bereits einige Wintertouren hat die Wandergruppe in den vergangenen Monaten mit dem Bus unternommen, die Gruppe hat Schneeschuhtouren und Winterwanderungen mit unterschiedlicher Schwierigkeit durchgeführt. Bei den Sommertouren gibt es wieder zwei unterschiedliche Leistungsstufen, die Seniorsenioren organisieren kleinere Touren in der nahen Umgebung. Neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind stets willkommen!

Neugierig geworden? Mehr Informationen auf der Homepage des DAV Ravensburg unter www.dav-ravensburg.info/teams/senioren.