Saisonüblicher Anstieg am Arbeitsmarkt im Landkreis Ravensburg

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Januar gestiegen. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz- Ravensburg waren 13 586 Personen (5906 Frauen und 7680 Männer) ohne Beschäftigung gemeldet, 1504 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit um 825 Menschen zugenommen. Wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg mitteilt, waren ferner im Landkreis Ravensburg 4209 Arbeitslose (1731 Frauen, 2478 Männer) gemeldet, ein Plus von 434 zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote im Januar lag bei 2,6 Prozent.

„Wie jeden Januar spüren wir die saisonalen Schwankungen am Arbeitsmarkt. Vor allem im Bauhaupt- und -nebengewerbe sowie in einigen anderen Außenberufen pausiert jetzt die Arbeit witterungsbedingt. Zudem sind im Januar die Menschen erfasst, deren Arbeitsverträge zum Jahresende ausliefen oder deren Kündigung wirksam wurde“, erklärt Katja Thönig, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, laut Mitteilung. „Am Anfang des Jahres nimmt die Witterung deutlicher Einfluss auf den Arbeitsmarkt als in den Folgemonaten. Über 6000 offen Stelle zeigen, dass die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen nach wie vor hoch ist und dass für gut ausgebildete Fachkräfte der Arbeitsmarkt viele Chancen bietet“, so Thönig weiter.

6323 Stellen in der Region Bodensee-Oberschwaben unbesetzt

Unternehmen und Verwaltungen informierten darüber hinaus die Arbeitsagentur im Januar über 1471 neue, offene Stellen. Im gesamten Agenturbereich waren insgesamt 6323 Stellen unbesetzt. Die größte Zahl an offenen Stellen in der Region Bodensee-Oberschwaben gab es bei den Berufsfeldern „Produktion, Fertigung und Rohstoffgewinnung“ (2286); „Handel, Vertrieb, Tourismus, und den kaufmänische Dienstleistungen“ (1018); „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“ (858); „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“ (817) sowie „Bau, Architektur, Gebäudetechnik“ (516), heißt es abschließend in der Mitteilung.