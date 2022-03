Gelbe Aussichten: Nächste Ladung Sahara-Staub für die Region im Anmarsch

Mitte März erst hatte Staub aus der Sahara die Region in ein diffus ockerfarbenes Licht getaucht. Dieses Naturschauspiel könnte sich nun diese Woche wiederholen. Für die Region ist am Dienstag eine neue Ladung der feinen Wüstenpartikel angekündigt.

Ob sich der Himmel wieder ähnlich spektakulär eintrüben wird wie am 15. März, muss abgewartet werden. Das Portal "Wetter Online" berichtet aber immerhin von "nennenswerten Mengen" des feinen Wüstenstaubes.

Sahara-Staub am Dienstag in Baden-Württemberg

Dieser wird sich am Dienstag von der Mitte Deutschlands bis in den Südwesten ausbreiten. Dabei werde auch die Feinstaubbelastung in den betroffenen Gebieten erheblich ansteigen, berichtet das Portal.

Saharastaub färbt den Himmel in der Region

Lange werden sich die Sahara-Partikel nicht in der Luft halten, da nach tagelanger Trockenphase ab Dienstagmittag mit Niederschlägen gerechnet werden muss. Dabei wird der Staub aus der Luft gewaschen und wird sich auch wieder auf Autos und Solarmodule niederlegen.

Wenn das passiert und der Sahara-Staub auf Niederschlag trifft, spricht man aufgrund der Verfärbungen auch von "Blutregen". Im Mittelalter sahen die Menschen darin noch ein unheilvolles Omen.

Für das Wetterphänomen, das vornehmlich zwischen Oktober und März auftreten kann, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss starker Wind in der Sahara die feinen Sandkörnchen aufwirbeln und in höhere Luftschichten tragen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann der Sahara-Staub dabei Höhen von fünf bis sieben Kilometern erreichen.

360-Grad-Aufnahme von Unterraderach: Gut zu erkennen ist der Staub im Himmel. Bewegen Sie sich mit Finger oder Maus durch das Bild. Foto: Marcus Fey

Nachdem sich der gelbe Staub Mitte März nach rund 48 Stunden sprichwörtlich gelegt hatte, gab es einen wahren Ansturm auf die Autowaschanlagen. Und das nicht nur aus ästhetischen Gründen.

Betreiber von Waschanlagen berichten von einem deutlich größeren Andrang. Bereits seit Dienstagmittag bilden sich lange Schlangen vor den Waschstraßen.

Wenige Tage nach dem Sahara-Phänomen verursachte eine 18-Jährige in Rottweil einen Unfall. Sie gab an, das andere Auto trotz Schulterblick nicht gesehen zu haben. Die Scheiben waren wegen des Saharastaubs zu stark verschmutzt.

Die Polizei erklärte daraufhin, dass die Sicht beim Autofahren nicht beeinträchtigt sein darf. Gerade der Sahara-Staub könne zu erheblichen Sichtbeeinträchtigungen und zu solchen Unfällen führen.

Heikel bis lebensgefährlich kann es auch werden, wenn Besitzer von Solar- oder Photovoltaik-Anlagen aufs Hausdach steigen, um die Reinigung der Module selbst vorzunehmen. Die Maßnahme ist zwar durchaus sinnvoll, da die Leistungsfähigkeit durch den Staubfilm teils spürbar eingeschränkt wird.

Allerdings besteht gerade bei steilen Satteldächern doch eine erhebliche Unfallgefahr. Betroffenen wird deshalb geraten, nach Möglichkeit den Staub mit einem Gartenschlauch aus sicherer Entfernung etwas von den Modulen zu waschen. Alternativ kann man für die Reinigung auch eine Fachfirma beauftragen.

Die sicherste Variante ist hingegen auch zugleich die günstigste: Warten auf den nächsten Regen.