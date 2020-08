„Safran, Korallen, Barchent“ – Henggi Humpis führt durch Ravensburg

Henggi Humpis führt unter dem Motto „Safran, Korallen, Barchent“ am Sonntag von 15 bis 16.30 Uhr durch die Welthandelsmetropole Ravensburg.

„Lassen Sie sich von Henggi Humpis, Kaufmann und Mitbegründer der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft, in das Ravensburg des 15. Jahrhunderts entführen“, so die Veranstalter des Straßentheaters. Auf seinem Weg durch die ehemalige Reichsstadt zeige er den Ort, an dem die Ravensburger Kaufleute ihre Handelsaktivitäten überall in der damals bekannten Welt geplant hätten: den Sitz der Großen Handelsgesellschaft. Zudem erkläre er, wie die Ravensburger zu ihren prächtigen Häusern kamen, welche Gefahren der Handel mit sich brachte und wie man sich gegen Konkurrenten durchsetzte. Dabei stelle der Stadtführer die Besucher auf die Probe, ob sie auch das Zeug zu einem erfolgreichen Kaufmann des Mittelalters gehabt hätten.

Das Theater endet im Museum Humpisquartier. Der Museumseintritt ist inklusive. Die Anmeldung muss bis zum Abend des Vortags am Empfang des Museums unter mhq@ravensburg.de oder 0751 / 82820 eingehen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Der Preis beträgt 15 Euro. Weitere Informationen stehen online unter der Adresse www.museum-humpis-quartier.de/mhq/termine