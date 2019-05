Sachschaden von 7000 Euro

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der B 32 ist ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstanden. Ein 18-jähriger Autofahrer war auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von der B 30 kommend in Richtung Ravensburg gefahren und merkte zu spät, dass sich am Ende der Brücke der Verkehr staute. Er fuhr deshalb auf das Fahrzeug seines 59-jährigen Vordermannes auf. Wie die Polizei mitteilt, kamen bei dem Aufprall keine Personen zu Schaden.