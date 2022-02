Mehrere Graffiti mit Buchstabenkürzeln haben bislang unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche an ein Firmengebäude in der Schubertstraße sowie an die Umzäunung des Geländes gesprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, heißt es im Bericht der Polizei.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet aufmerksame Zeugen unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise.